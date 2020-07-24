影／澎湖國際海灣燈光節9月12日登場 8公尺美人魚主燈超吸睛

「2020澎湖國際海灣燈光節」訂於9月12日至11月14日於澎湖金龍頭盛大登場。交通部觀光局說，今年邁入第三年的燈光節，將以澎湖海洋意象，以「海島樂園」為策展主軸，打造澎湖大型燈光展演活動。在主題燈區部份有高達八公尺的美人魚主燈「海島之歌」，搭配「蓬勃之海」打造全台唯一海陸燈光水舞主燈秀。另外在藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾讓人彷彿倘佯在海底世界中，充分展現設計力巧思，捲動澎湖秋天旅遊熱潮。

觀光局長張錫聰說，去年燈光節就很精彩，還得到兩個國際大獎，包含布里斯本設計展覽設計類金獎、柏林國際設計大獎賽銀獎，非常不容易，是成功一年，讓澎湖在國際上知名度大幅提升。今年有更精采有優秀設計團隊即將登場，時間非常好是9月，過去都是淡季，相信會淡季不淡，9月秋高氣爽也是去澎湖旅遊的好時機。他還說，這次設計上別有主題性，感覺到了夏威夷，會有出國的感覺。

觀光局說，今年活動以海島樂園為策展主題，並由國內外藝術家打造多達20幾種燈飾。在主題燈區有全台唯一結合港灣水舞的燈光秀，浪漫唯美且高達八公尺的主燈結合氣勢磅礡的水舞為最大亮點。除此之外，在藝術燈區則有多樣結合科技的互動燈飾，其中像是外觀很復古，實際走進卻很科技的蒸汽帆船「菊島奇幻探險」、會隨著民眾打擊聲而律動的石鮔章魚燈飾「搖滾章魚」，和澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動為核心打造的「龜來運轉」祈福燈飾等，相當適合親子家庭前來體驗遊玩。

觀光局說，主燈由藝術總監彭力真老師親自操刀設計，以海洋故事中的美人魚做為主角，同時在最具澎湖代表性雙心石滬的襯托下，將帶來令人驚艷的主燈作品。主燈展演搭配了海上燈光水舞秀，運用了位於金龍頭港口絕佳海景與水域的優勢，策展團隊克服了海潮起伏，將水舞的呈現拉高至海平面上三至四公尺，讓民眾能獲得更廣闊的水舞視覺。策展團隊補充，該座主燈希望帶來「愈在地愈國際」感受，希望民眾進來可以融入海天一色的景色裡面，因此主燈完完全全坐落海邊，離海邊只有1.5公尺。

觀光局也說，除了有多元的燈飾展演以外，主舞台表演更是精彩絕倫，在活動開幕當天邀請台灣搖滾天王伍佰＆China Blue開唱，閉幕部份則邀請了為前陣子討論度最高的台劇「做工的人」演唱片尾曲的動力火車做完美結尾，其它還有台灣最美麗的歐巴桑陳美鳳、天后歌王陳勢安、千面歌優的李千那、金曲金鐘雙料得主的沈文程以及白安、梁文音等藝人將在活動期間輪番上陣，讓長達二個月展演活動更加星光閃耀。