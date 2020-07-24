台北醫院附設失智、早療中心開幕 三階段延緩老化

衛福部台北醫院附設悅心社區長照暨早療中心今天開幕，具有三階段照顧，包括「銀髮俱樂部」對亞健康老人進行健康促進、認知訓練；「悅心坊社區據點」可提供輕微失智患者預防延緩；「失智症日照中心」對失智確診者，提供日照喘息服務。衛福部長陳時中出席表示，希望創造出台灣失智照顧模式，

陳時中表示，這是一個老人及小孩都很難做的領域，部立醫院把責任擔負起來，感到很驕傲。希望未來可以建立新模式，讓失智老人生活能力提高、早療照顧得到支持，結合醫療的力量和照顧的力量，創造失智、早療的「台灣模式」。

悅心中心是由國健署民樂樓改建，悅心中心主任武俊偉表示，針對65歲以上沒有失智、亞健康的族群，可在銀髮俱樂部進行健康促進、認知訓練；對有輕微失智症狀者，在社區據點可延緩失智；對確診者也能提供日照喘息，他表示，三階段能延長長者在社區時間，達到在地老化。

悅心中心裡有適宜老人專業復能的氣動式HUR器材，量身打造專屬運動計畫，也引進VR設備，讓長輩在以車站的空間意象中，藉由VR設備暢遊台灣，還有回顧生命故事的藝術創作輔療。兒童早療有聯合門診評估、物治、職治、語言治療及發展篩檢等。