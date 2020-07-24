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桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

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人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

聯合新聞網 / 綜合報導
Xpark即將開幕，預料掀起國內水族館市場一場厮殺之戰；圖為Xpark的展區模擬照片。圖／Xpark提供
Xpark即將開幕，預料掀起國內水族館市場一場厮殺之戰；圖為Xpark的展區模擬照片。圖／Xpark提供

台灣即將有新的水族館開幕！日本「八景島海島樂園」海外首座分館Xpark，即將在8月7日在桃園青埔開幕，主打近4層樓的透明觀景窗，還有許多「台灣首見」海洋生物，讓許多民眾相當期待。kkday平台於今（24）日上午10點開放線上搶票，但因為太過踴躍，時間一到平台網頁竟無法顯示，直到20分鐘後才逐漸順暢。

kkday今日上午10點首度開放民眾上網購票，但許多網友時間一到打開頁面卻呈現空白，甚至還有人時間還沒到就發現已經進不去，雖然中途一度出現正常，但一登入會員又立刻變空白，讓許多人哀號不已。

Xpark官方臉書也立刻做出說明，「感謝大家的支持，如果遇到瞬間流量增多，造成系統延遲回應之狀況，請稍待5至10分鐘。如遇嚴重系統延遲，kkday預計維修時間為30分鐘。」文末還放上一張水母照，幽默的說「#等待網站回覆時請看看水母」。

而系統大約過了15到20分鐘後才逐漸恢復，卻也讓許多網友抱怨連連，「付款按鈕一直不能按」、「為什麼我都買不到？」、「為什麼我不能輸入國籍？」、「買票買到火氣很大，真快昏倒」；而好不容易買到票的人則開心的說「終於買到了…還好我夠毅力，陪伺服器玩了半小時」、「耶~~不死心一直重新按購買，老天眷顧終於買到了」、「用APP訂還比較快」。

這座日本進駐台灣的水族館「X Park」位於高鐵桃園站旁，是北台灣最大的水族館，內部4千坪的空間裡分隔13個展區，含括海、陸、空約420種生物供觀賞，周遭還有飯店、Outlet、電影院等，可望成為一條旅遊新熱線。

票價方面，18歲以上的成人票每人550元，4-11歲的兒童每人250元，12歲以上持有學生證的學生每人400元，持有身心障礙證明者與1位陪同者、孕婦、滿65歲以上長者適用長者票（博愛票），每人250元。

今天開賣的門票是8月7日到8月31日，場次方面，平日從早上10點開始，每2小時一梯次，最後一梯次為下午6點；假日從早上10點開放，同樣也是每2小時一梯次，最後一梯次為晚上8點。詳細資訊都可上「kkday平台」、「Xpark官方臉書」查詢。

「kkday平台」開放民眾搶購即將開幕的Xpark水族館門票，首日開放就造成系統塞車。 圖／擷取自「kkday平台」
「kkday平台」開放民眾搶購即將開幕的Xpark水族館門票，首日開放就造成系統塞車。 圖／擷取自「kkday平台」

圖為「kkday平台」恢復正常後的畫面。 圖／擷取自「kkday平台」
圖為「kkday平台」恢復正常後的畫面。 圖／擷取自「kkday平台」

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