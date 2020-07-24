弘道董事長王乃弘不染髮 籲欣賞老樣子無須恐老

光田綜合醫院總院長、弘道老人福利基金會董事長王乃弘，昨在台北獲頒衛生福利專業獎章三等獎，肯定他在醫界與社福界的長期貢獻，不過頒獎典禮現場，比獎章和得獎證書更引人注意的是王乃弘不再染髮，閃耀自信的滿頭銀白。他說，一個美麗的意外，終結我7、8年的染髮習慣，讓我深刻感受到「白髮」也可以很有型、很有自信，所以我開始不再染髮。

王乃弘停止染髮，讓他「一夕白頭」，但他笑著說，他期許自己，要善用這一頭銀髮，傳達生命中每一階段平等的美好，提倡「邁入銀老世界，正好歡喜迎老」的概念，發揮出「銀髮的新價值」，讓社會大眾改變對高齡長者的看法；更希望讓許多因恐老而逐漸失去活力的長輩，能夠重新提起熱情，迎接充滿希望的老年生活。

現年79歲的王乃弘，自7、8年前開始白髮漸增，為保持年輕的感覺、增進自信心及維持形象，雖然覺得染髮很麻煩，也知道染髮對健康有害，仍一直維持染髮的習慣。直到今年初，新長出的白髮自髮根處圍成一圈，黑髮上彷彿多了一頂馬桶蓋，不勝其擾的他求助設計師，設計師以漸層推剪手法，將他兩側的黑髮都剪掉，將一頭白髮剪成今年最流行的漸層短髮。

一頭帥氣的銀白讓王乃弘在親友間收穫無數稱讚，眾人紛紛直呼「好看！型男！」也讓他突然理解「白髮也可以讓人很有自信」，形象和看起來是否年輕無關，而是和自我感受是否良好有關。當內心感覺愉悅，心態就會自然輕快起來，自信也隨之而來。

王乃弘分享，許多長輩因為「心理老化」，覺得自己老了、沒用了，在自我設限的心理暗示下，社交活動逐漸減少，不再對生命懷抱期待和熱情，就愈容易加速生理上的衰老而造成「失能」，以及因接收到的外界刺激降低，認知也加速衰退，而造成「失智」。

王乃弘說，與其因為恐老，虛度老後時光，不如盡早推開恐老症，勇於嘗試人生還未完成的夢，多參與活動，燃起對第二生命的熱情，也歡迎大家參加弘道基金會舉辦的不老夢想活動。