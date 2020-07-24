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重大傷病考慮取消部分免負擔？ 陳時中：不因病而窮
健保將有新調整？因應健保財務吃緊，衛福部有官員透露，因重大傷病不見得都是經濟弱勢，考慮取消免部分負擔。衛福部長陳時中今早出席台北醫院附設悅心長照暨早療中心開幕，他表示，重大傷病卡是比免「因病而窮」，怎麼更公平負擔，最快11月後才會有變動。
陳時中表示，健保重大傷病卡的設計是避免「因病而窮」，不要因為經常看病負擔很重，不過也不是拿重大傷病卡的人就是經濟弱者，怎麼讓部分負擔更公平展現、取得平衡，達到大家公平負擔的目的，這是健保會、學界都一直在討論的。
陳時中表示，排富、上限等各種方式都被討論，改變最快要11月以後，因為健保是收支連動，健保會就支出費用後，視以後的安全準備是否達到一定約束的比例，決定以後要怎麼收。政府也會提供相關意見資料，不過仍尊重健保會的討論。
另對於日本第二波開放邊境包括台灣，但日本國內疫情仍嚴峻，陳時中表示，非常感謝國際陸續對台灣解封，表示他們對台灣疫情控制的信心，這點我們感到欣慰。他指出，隨著解封必然會比較多交流，對邊境管制會造成壓力，但強調「有壓力，但不會造成傷害」，因為台灣的管制措施是非常綿密。
至於國內疫苗預算，陳時中表示，最後這一波編了135億，鼓勵本土研發廠商，且政府與他們一起承擔研發及快速上市的風險，也積極購買國際ＷＨＯ或個別大廠疫苗。另外台大投入研發「用噴的」黏膜疫苗，陳時中表示，國內各大研究機構發展不同型態疫苗我們都非常歡迎，不過不知是否進行動物實驗了沒。
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