台北38.3度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

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台北市台北測站，今天中午12時34分，測得38.3度高溫，為今天最高溫紀錄。

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今天天氣炎熱。中央氣象局說，根據最新觀測資料，台北測站稍早已來到38.2度，刷新四個歷史紀錄。氣象局也說，不排除會有更高溫出現，提醒民眾注意防曬。

氣象預報員林定宜說，台北上午11時40分38.2度，打破四大紀錄。包含台北站7月份38度天數（截至目前已經共八天）、台北站7月份連續38度天數（截至目前已經連續五天），及台北站全年38度天數（截至目前共12天）。

另外林定宜也說，台北站打破該站自1897年觀測以來，歷史上連續36度天數紀錄，從7月8日到今天已經連續16天達到36度。

氣象局目前針對16縣市發布高溫資訊，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部易有局部焚風發生，中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、金門縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，也有36度機會。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。