快訊

下期威力彩上看31億！如果中頭獎可以買哪一棟最頂級豪宅

威力彩摃龜下期上看31億 里長辦活動：包牌規模會更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北38.3度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天天氣炎熱，台北測站創下歷史上四紀錄。本報資料照片
今天天氣炎熱，台北測站創下歷史上四紀錄。本報資料照片

（12:50更新）

台北市台北測站，今天中午12時34分，測得38.3度高溫，為今天最高溫紀錄。

（11:58更新）

今天天氣炎熱。中央氣象局說，根據最新觀測資料，台北測站稍早已來到38.2度，刷新四個歷史紀錄。氣象局也說，不排除會有更高溫出現，提醒民眾注意防曬。

氣象預報員林定宜說，台北上午11時40分38.2度，打破四大紀錄。包含台北站7月份38度天數（截至目前已經共八天）、台北站7月份連續38度天數（截至目前已經連續五天），及台北站全年38度天數（截至目前共12天）。

另外林定宜也說，台北站打破該站自1897年觀測以來，歷史上連續36度天數紀錄，從7月8日到今天已經連續16天達到36度。

氣象局目前針對16縣市發布高溫資訊，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部易有局部焚風發生，中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、金門縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，也有36度機會。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

延伸閱讀

苦不堪言！南韓釜山豪雨成災水淹公車 乘客踩椅子上避難

相對乾熱氣流通過！ 鄭明典：大部分平地將偏高溫

14縣市熱爆！南投恐飆38度 氣象局：至少再熱一周

台北今39度高溫創七月新高 氣象局：下周可能再破紀錄

相關新聞

重大傷病考慮取消部分免負擔？ 陳時中：不因病而窮

健保將有新調整？因應健保財務吃緊，衛福部有官員透露，因重大傷病不見得都是經濟弱勢，考慮取消免部分負擔。衛福部長陳時中今早...

台北38.3度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

今天天氣炎熱。中央氣象局說，根據最新觀測資料，台北測站稍早已來到38.2度，刷新四個歷史紀錄。氣象局也說，不排除會有更高...

手頭緊、沒錢繳保費該怎麼辦？這幾招讓你減輕資金壓力、避免保單解約

買保險是為了讓自己或家人有個保障，但每年到了繳保費時，難免遇上「手頭緊」的情況；對此，壽險業者指出，遇到前述情形時，未必只能走上保單解約一途，可考慮透過「自動墊繳」、「減額繳清」或是「變更繳別」等方式，減輕資金壓力，讓保單效力得以延續。

紅什麼？讓人捨120坪豪宅 也要搬進的迷你小屋紅

120坪豪宅，與13.5坪小屋，你選擇哪一間房子過生活？現在許多人們的答案，超乎你的想像。

弘道董事長王乃弘不染髮 籲欣賞老樣子無須恐老

光田綜合醫院總院長、弘道老人福利基金會董事長王乃弘，昨在台北獲頒衛生福利專業獎章三等獎，肯定他在醫界與社福界的長期貢獻，...

滑臉書也能收缺血警訊 「捐血情報站」台灣上線

為了吸引年輕族群挽袖捐熱血，台灣血液基金會今天宣布和臉書（Facebook）共同推出東亞地區首個「捐血情報站」，當血庫缺...

蕭敬騰乾拌麵品牌的幕後推手！金博家憑「辣」帶台灣乾拌麵闖出國際

曹格妻子吳速玲的「蔥蔥回魂麵」、蕭敬騰的「辣椒先生老蕭拌麵」2大品牌的背後，其實都由金博家一手操刀製作。以市場上較少見的辣味乾拌麵為主，金博家一步一步在快煮麵市場中建立屬於自己的份額。

觀光局：旅行社出入團禁令 延長至8月31日

交通部觀光局宣布，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待...

相對乾熱氣流通過！ 鄭明典：大部分平地將偏高溫

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天中低層大氣，有一股相對乾熱的西風通過台灣上空，午後對流會偏在山區，然後大部分平地會有偏...

好想出國玩？專家提點：疫情對旅遊未來的5大改變

隨著新冠肺炎對全球旅遊、航空、餐旅產業的衝擊和影響，2020年想要出國的計畫，如今根本已成了天方夜譚。誰都沒有想到，一波爆發於中國（China）武漢的病毒，會在短短幾個月內蔓延全球，這場世紀災變讓全球近2／3的人都曾面臨不同形式的隔離，天人永隔的悲劇，更是無比悲痛。

好熱！氣象專家：台北連續高溫天數 今天可能刷新紀錄

今天持續是晴朗炎熱的天氣，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，預計全台各地的氣溫至少都有34度...

天氣酷熱 吳德榮：午後對流仍有大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起台灣低層風逐漸轉為西南風，中層太平洋高...

熱門新聞

威力彩「電腦選號」是內定不中獎號碼？台彩公布數據了

財神爺又罷工！威力彩今晚再摃 下期頭彩上看31億史上最高

中了放假一輩子！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看25億

還不快買！威力彩上看25億 專家估開出頭獎機率逾41%

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

公狗散步咬回雛鳥 視如好友呵護備至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。