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滑臉書也能收缺血警訊 「捐血情報站」台灣上線

中央社 / 台北24日電
「臉書捐血情報站」即日起上線，民眾只要點選註冊就能成為捐血者。示意圖／ingimage授權
「臉書捐血情報站」即日起上線，民眾只要點選註冊就能成為捐血者。示意圖／ingimage授權

為了吸引年輕族群挽袖捐熱血，台灣血液基金會今天宣布和臉書（Facebook）共同推出東亞地區首個「捐血情報站」，當血庫缺血時，主動對附近的使用者發出通知，募集熱血。

台灣推廣無償捐血運動已有40多年歷史，在政府的支持、民間團體響應、民眾實際行動下，台灣人的捐血率已優於多數國家。

根據血液基金會統計，過去一年血庫安全庫存經常處於不足的狀況，血源募集也比過去還要難，雖然全國都能達到醫療用血供需平衡，但血液庫存量仍時常偏低，上半年就有多達86天血液安全庫存量低於7天庫存，盼善用科技強化醫療用血儲備。

血液基金會指出，臉書自2017年推出捐血情報站服務後，已有超過7000萬人註冊，當血庫出現短缺狀況，就會主動通知附近的註冊者血液短缺情形，以及可以去哪裡捐血，目前已有10個國家開放此功能，台灣是東亞第一個使用「捐血情報站」服務的國家。

血液基金會表示，臉書捐血情報站即日起上線，民眾只要點選註冊就能成為捐血者，未來缺血時將第一時間通知附近民眾，鼓勵捐血一袋、救人一命。

衛生福利部提醒，目前國際間武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情尚未趨緩，為了用血安全，今年3月19日起曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天；如有曾被確診感染武漢肺炎的痊癒者或確定病例的密切接觸者，同樣需暫緩捐血28天。

捐血 血液基金會

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