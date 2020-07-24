相對乾熱氣流通過！ 鄭明典：大部分平地將偏高溫

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天中低層大氣，有一股相對乾熱的西風通過台灣上空，午後對流會偏在山區，然後大部分平地會有偏高溫的情況。

氣象局上午發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、金門縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天太平洋高壓影響，各地及澎湖、金門大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率，馬祖亦有局部短暫陣雨。

明天各地仍大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。今日馬祖易有較強陣風發生；今、明兩天東南部有局部焚風發生的機率。