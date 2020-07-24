好想出國玩？專家提點：疫情對旅遊未來的5大改變

隨著新冠肺炎對全球旅遊、航空、餐旅產業的衝擊和影響，2020年想要出國的計畫，如今根本已成了天方夜譚。誰都沒有想到，一波爆發於中國（China）武漢的病毒，會在短短幾個月內蔓延全球，這場世紀災變讓全球近2／3的人都曾面臨不同形式的隔離，天人永隔的悲劇，更是無比悲痛。

如今，世界各地航空業倒閉、飯店歇業與旅行社的裁員、減縮，真想要回到和從前正常的旅行生活，已經令人不太敢想像──旅遊專家便預言了未來全球旅遊生態會面臨的5大改變，值得你我深思。

1、觀念會改變

專家提點，在未來，人們對於旅遊的態度會有大幅的改變，以前對於說走就走、毫不猶豫的旅程，日後會徹底的破滅，甚至少數出差的行為會成為平衡社會經濟變化的樞紐，以改善令人難以置信的經濟慘況。

此外，之後的旅行，大家會更考慮如何去避免人群過多的地方，甚至研究非高峰期的旅遊景點，在非季節性時才訪問特定的目的地。

2、「此生必訪」清單會賦予更大的意義

英國（UK）的巨石陣、義大利（Italy）威尼斯的水都浪漫、祕魯（Peru）扣人心弦的馬丘比丘……在許多人的心中，勢必曾經都有立下自己「此生必訪」的目的地，只不過，在歷經新冠肺炎的災變後，這些夢想可能都未必能實現。

專家表示，從健康的角度看，這段封閉的時期是人們可以自省的時刻：也許人生最重要的並不是觀光旅遊，而是有許多其它的目標。

甚至在未來，會有主題性的旅遊團出現，好比說透過旅行支持產業嚴重受影響的地區、參加海洋探險活動保護海洋等，無非都是用另一種的模式，實際支持觀光產業的活動。

3、旅行時的永續發展變得更至關重要

專家強調，未來，旅行將是一種平衡社會經濟變化的管道，這能讓某些過去單一依賴旅遊產業發產的地區，能有種改善和緩解，甚至在旅遊產業的永續發展上，每一個遊客也許都被賦予了特定的使命──像是支持在地居民手工產業、維繫生態平衡的互助等，旅行社將會以這樣的面向發展。

4、公路旅遊將更為盛行

因為出國時的防疫不確定性、大眾運輸可能擁有的感染風險，自行駕車的公路旅行，將來得比以往更為盛行，人們會更加選擇離自己住家附近的郊區、大自然探索，如此不僅能避免群聚感染的風險，也能在愜意的旅途中徹底放鬆。

畢竟，在自己的車內已免除了和他人傳染的機會，透過不同小景點的漫遊和歇息，人們將會發現：其實未必要出國，也能夠享受身邊的美好事物。

5、旅行會變得更有社會意識

專家強調，將來的旅行，會變得更加永續發展，而這種永續發展不僅僅和環境有關，還在於要為世上其他人爭取更好的平等和包容性──更重要的是，旅行時不要以為自己是身在不同的世界，也不要只是在觀光景點走馬看花，而是要盡可能地與當地人互動，透過同理心的感受看到對方的生活。

而旅行業若想要突圍，就必須致力於彰顯不同觀點的承諾，讓消費者能夠透過自身的體現，達到公益的目標，好比說在歐美便有「黑色旅遊聯盟」，這是一個由黑人創作者和其夥伴組成的團體，他們在旅行時爭取自由平等的機會，並對產業負責。

（作者／魯皓平 本文出自2020.7.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）