好熱！氣象專家：台北連續高溫天數 今天可能刷新紀錄

今天持續是晴朗炎熱的天氣，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，預計全台各地的氣溫至少都有34度，多數地方可達36度以上，台北盆地因甚至可達37度以上，昨天台北已經連續16天高溫超過36度，平了連續高溫天數的紀錄，預計今天相當有可能刷新紀錄。

他提醒，今天還是要注意避免熱傷害，多補充水份，及注意自己的身體狀況，尤其戶外工作者更要當心。

上午各地天氣還是相當晴朗穩定，可以見到明顯的陽光，中午過後仍然要注意午後雷陣雨，其中以山區及鄰近山區的降雨機率較高。

賴忠瑋說，雖然午後雷陣雨都不至於持續太久，但是雨勢會比較大，也容易出現打雷閃電，如果剛好在空曠地區，要特別留意天色變化，如果雲量變多、天色變暗，或是聽到悶雷，就要趕快離開，並找到可以安全遮蔽的地方，以免發生危險。

溪邊活動也要隨時留意上游的天氣變化，水面出現大量落葉等漂流物可能是上游正在下大雨，有溪水暴漲的可能性，要趕快離開。

他說，今天影響台灣的天氣仍然以太平洋高壓為主，盛行風向則轉為以偏南風到西南風為主，迎風面的中南部近海凌晨仍有對流雲系生成，上午有局部短暫陣雨的機會，中午過後西半部山區容易有午後雷雨。鋒面雲系仍然偏北，對台灣沒有影響，不過也持續為近來水患頻傳的長江流域帶來降雨，南方的熱帶洋面則持續沒有擾動或颱風生成的跡象。

賴忠瑋說，預計明天太平洋高壓會略往東退，對台灣的影響降低，北方的鋒面雲系也會南移，靠近台灣的北部海面，雖然不至於直接為台灣帶來鋒面降雨，天氣還是很炎熱，但是會增加午後雷陣雨，增強的西南風也會使中南部的雲量增加，除了午後雷雨，其他時間也有可能出現局部短暫陣雨。