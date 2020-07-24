天氣酷熱 吳德榮：午後對流仍有大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起台灣低層風逐漸轉為西南風，中層太平洋高壓漸減弱，天氣晴朗酷熱；各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38左右的機率；要持續注意防曬、防中暑。

清晨上午中南部有零星降雨的機率；午後對流發展，局部地區仍有大雷雨發生機率。今天北部24至37度、中部23至37度、南部23至37度、東部24至37度。

明天、周日鋒面南移至東海南部，台灣低層盛行西南風，中層太平洋高壓減弱；各地區最高溫微降1度、約在36度左右，地理環境較特殊的地點，有升至37度的機率，天氣仍晴朗炎熱，持續注意防曬、防中暑。西南風帶來水氣增多，清晨上午西南部有局部降雨；午後對流發展，局部地區仍有大雷雨發生的機率。

他表示，下周一、周二中層太平洋高壓略增強；大氣低層轉為偏南風，水氣多、天氣更趨不穩定，清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。

下周三、周四大氣低層轉為東南風，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨；高溫微升、天氣炎熱。