在台開車為何不禮讓行人？ 網曝真實理由：罰不怕

無論是開車或是騎乘機車，身為用路人應該都知道斑馬線行人路權優先、轉彎車要禮讓直行車的規定。近日，就有網友發文表示「為何日本、美國的車都會主動禮讓行人，而台灣卻不會呢？」貼文引發熱議。

原PO於21日在PTT的 Gossiping板說明，第一次去日本路上看到車，下意識站路邊讓車先過，結果對方車也停下來，用手勢請原PO趕快過馬路；後來到美國加州玩，雖然車沒有日本讓得那麼誇張，但是車到斑馬線或者路口，基本上還是會減速等真的沒人再加速通過。

對此，原PO則強調，回台灣後發現很多開車的人都沒在讓行人的，就算綠燈行人過馬路，旁邊的車油門也不放開。他更比喻「就像是隨時抓著行人通過的那瞬間零秒加速衝刺，真的好奇台灣為何不能像日美那樣禮讓」。

而多數網友則回覆表示，「明白的說，就是會有駕駛人這樣想：『要等每個行人都優先過？那我什麼時候才能過？』這種思維」、「國外的罰則很重啊」、「台灣這塊是有在執法嗎？」、「去看看歐美國家不禮讓行人會怎樣，台灣根本罰個幾千元而已，完全不怕」、「台灣真的只有台北因為人、車太多勉強有在讓，別的地方真的恐怖」、「台灣罰則太輕尤其是行人通過這塊」、「罰太輕不怕啊，台灣人不就這麼矯情」。

根據多數網友留言回應，主要是認為因「罰則太輕」的問題，導致台灣人較少禮讓行人。對此，更有網友回覆分析，因日本交通相關法條上規定，若未禮讓行人，除有基本的罰金，還會遭計點，累積點數到達一定數目後，就需駕照吊銷，嚴重者還會坐牢及鉅額賠償；更有網友留言表示，美國北卡羅來納州沒讓行人的話，就是250美元（約7500元新台幣）。但在台灣根據道路交通安全規則第 103 條規定，不禮讓行人最高僅罰新台幣3600元。