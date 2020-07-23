快訊

財神爺又罷工！威力彩今晚再摃 下期頭彩上看31億史上最高

論文爭議未平 李眉蓁：當年論文產出是「同學間相互提供資料」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在台開車為何不禮讓行人？ 網曝真實理由：罰不怕

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文表示「為何日本、美國的車都會主動禮讓行人，而台灣卻不會呢？」貼文引發熱議。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影
網友發文表示「為何日本、美國的車都會主動禮讓行人，而台灣卻不會呢？」貼文引發熱議。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影

無論是開車或是騎乘機車，身為用路人應該都知道斑馬線行人路權優先、轉彎車要禮讓直行車的規定。近日，就有網友發文表示「為何日本、美國的車都會主動禮讓行人，而台灣卻不會呢？」貼文引發熱議。

原PO於21日在PTT的 Gossiping板說明，第一次去日本路上看到車，下意識站路邊讓車先過，結果對方車也停下來，用手勢請原PO趕快過馬路；後來到美國加州玩，雖然車沒有日本讓得那麼誇張，但是車到斑馬線或者路口，基本上還是會減速等真的沒人再加速通過。

對此，原PO則強調，回台灣後發現很多開車的人都沒在讓行人的，就算綠燈行人過馬路，旁邊的車油門也不放開。他更比喻「就像是隨時抓著行人通過的那瞬間零秒加速衝刺，真的好奇台灣為何不能像日美那樣禮讓」。

而多數網友則回覆表示，「明白的說，就是會有駕駛人這樣想：『要等每個行人都優先過？那我什麼時候才能過？』這種思維」、「國外的罰則很重啊」、「台灣這塊是有在執法嗎？」、「去看看歐美國家不禮讓行人會怎樣，台灣根本罰個幾千元而已，完全不怕」、「台灣真的只有台北因為人、車太多勉強有在讓，別的地方真的恐怖」、「台灣罰則太輕尤其是行人通過這塊」、「罰太輕不怕啊，台灣人不就這麼矯情」。

根據多數網友留言回應，主要是認為因「罰則太輕」的問題，導致台灣人較少禮讓行人。對此，更有網友回覆分析，因日本交通相關法條上規定，若未禮讓行人，除有基本的罰金，還會遭計點，累積點數到達一定數目後，就需駕照吊銷，嚴重者還會坐牢及鉅額賠償；更有網友留言表示，美國北卡羅來納州沒讓行人的話，就是250美元（約7500元新台幣）。但在台灣根據道路交通安全規則第 103 條規定，不禮讓行人最高僅罰新台幣3600元。

日本 台灣人 駕照 PTT

延伸閱讀

他曝自身大夜班作息經驗 讓網傻眼：怎麼活到現在的

孝親費給多少才算合理？ 網曝關鍵：看是否幫你存錢

大學選填志願遭反對！父母：之前你判斷都錯誤 現在要插手

定頻舊冷氣耗電又不涼 租客求問「能要求房東換新冷氣嗎」

相關新聞

公視成立國際頻道惹議 馮賢賢批政府橫柴入灶

公視以十億元成立國際頻道惹議，引發多位公視董事強烈反彈，前公共電視總經理馮賢賢今傍晚在臉書發文批評民進黨政府橫柴入灶，更...

在台開車為何不禮讓行人？ 網曝真實理由：罰不怕

無論是開車或是騎乘機車，身為用路人應該都知道斑馬線行人路權優先、轉彎車要禮讓直行車的規定。近日，就有網友發文表示「為何日本、美國的車都會主動禮讓行人，而台灣卻不會呢？」貼文引發熱議。

台灣2025消除C肝目標 仍差14萬人未治療

衛福部2017年起編列C肝口服新藥治療預算，幫助民眾遠離肝病與肝外病變，據國家消除C肝辦公室統計，實施三年半來，至今近1...

營養價值超高的酪梨怎麼吃？ 老饕分享「靈魂吃法」刷新印象

酪梨的營養價值非常高，被稱為是「素食者的天然奶油」，不但可以控制體重、對抗紫外線對皮膚的傷害、預防攝護腺癌和眼部疾病，還能保護心臟，被譽為「最營養的水果」。但是這麼好的酪梨，卻不太受大眾歡迎，於是就有網友在PTT討論起酪梨的多種吃法，保證讓酪梨變得超美味！

「126邊緣人」不孤單！ 影城影展、家居業者推專屬優惠超暖心

文化部21日直播「藝FUN券」抽獎活動，最終揭曉由身分證尾數號碼0、3、4、5、7、8、9七個數字中獎，唯獨身分證尾數號碼1、2、6沒中獎，就有網友自嘲是「國家級邊緣人」。為了不讓民眾失望，就有業者推出專屬應援「1、2、6邊緣人」的好康活動，一波暖心活動讓網友直呼「我終於不孤單了！」

台大研發鼻黏膜疫苗 若成功就像戴了隱形護目鏡口罩

全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，世界各國積極投入疫苗競賽，目前都以針劑型疫苗為主，台大醫學院選擇不一樣的路。從事疫苗研究多年的...

報復性旅遊發威 金門5天狂吸近2萬旅客怒玩一波

台灣進入後疫情時期，澎湖與金門等離島都傳出遊客如織的盛況，金門最近因為暑假，加上縣府力推安心旅遊與親子旅遊等效應發酵，興...

金門牛結節疹疫苗開打 首日完成1798頭牛隻防疫注射

由歐盟贈與我國的1萬劑疫苗，今天開始由超過50人的注射團隊分成8組，前往金門各地養牛場為牛隻接種疫苗，截至今日下午4時3...

校園裝冷氣不夠前瞻 環團籲加強地方節電計畫

行政院長蘇貞昌日前宣布，兩年內中小學全數裝冷氣，引發用電疑慮。數十個環團共同組成的「能源轉型推動聯盟」今舉辦記者會表示，...

調查：台灣旅客仍渴望出國 但國內訂房增多

新冠肺炎疫情影響旅遊目的地，國際訂房網站在8個國家的調查顯示，台灣受訪者近6成迫不及待想要出遊，在未來1年，仍約有半數台...

三峽藍染節起跑 聲林冠軍李友廷上老街開音樂趴

邁入第19年的三峽藍染節明天起正式開跑，至8月16日前，三峽老街將舉辦藍染體驗、老街消費滿額贈踩街嘉年華、深度小旅行等活...

還沒有颱風 水利署：曾文、石門累積降雨僅歷年四成

水利署表示，今年的汛期、也就是5月起，到目前為止，都還沒有颱風帶來降雨，雖然受惠5月梅雨鋒面及近期山區午後雷陣雨挹注水源...

熱門新聞

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎「縣市」、最易中3大星座曝光

威力彩「電腦選號」是內定不中獎號碼？台彩公布數據了

還不快買！威力彩上看25億 專家估開出頭獎機率逾41%

屈臣氏會員23日起不限金額消費換購中衛口罩

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

就是不愛清口袋…妹洗衣見整包「三倍券碎片」崩潰：還有救嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。