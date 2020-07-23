大千醫院設正子造影中心 癌療添利器

苗栗市大千綜合醫院正子造影中心昨天啟用，引進醫學中心同等級的正子斷層造影設備，希望協助罹癌病患在地接受治療，減少到外縣市奔波就醫的辛勞，縣長徐耀昌肯定大千發揮醫療社會責任，不僅成為縣內首家癌症品質認證醫院，更率先成立正子造影中心，讓癌症醫療從篩檢、診斷、治療、追蹤到末期照護，都能提供完整的醫療服務。

大千核子醫學科主任趙剛宏說，癌症病人經手術或化療、放射線治療後，是否復發或轉移的後續追蹤非常重要，為讓患者不必舟車勞頓到外縣市進行後續檢查，大千因此開設正子造影中心，引進正子斷層造影設備，搭配病人治療狀況，協助後續追蹤，讓病人獲得更完善照護。

徐耀昌說，依目前情況，縣民期盼醫學中心在苗栗開設是非常難實現的事，以往民眾急重症必須往外縣市奔波，大千努力下已獲評癌症品質認證與重度級急救責任醫院，又率先成立正子造影中心，對縣民就醫是一大福音。

大千總裁徐千剛說，醫療資源貧乏是「苗栗人的苦」，大千10年來斥資近6億元，打造醫學中心等級的癌症治療團隊與設備，提升急重症醫療水準，近年全縣申報癌症新診斷人數約1千人，其中大千診斷及治療數超過5成，配合正子中心成立也辦理癌症醫療成果展與民眾分享。