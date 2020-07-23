聽新聞
test
0:00 / 0:00

大千醫院設正子造影中心 癌療添利器

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗市大千綜合醫院正子造影中心昨由縣長徐耀昌、大千總裁徐千剛等人揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院正子造影中心昨由縣長徐耀昌、大千總裁徐千剛等人揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院正子造影中心昨天啟用，引進醫學中心同等級的正子斷層造影設備，希望協助罹癌病患在地接受治療，減少到外縣市奔波就醫的辛勞，縣長徐耀昌肯定大千發揮醫療社會責任，不僅成為縣內首家癌症品質認證醫院，更率先成立正子造影中心，讓癌症醫療從篩檢、診斷、治療、追蹤到末期照護，都能提供完整的醫療服務。

大千核子醫學科主任趙剛宏說，癌症病人經手術或化療、放射線治療後，是否復發或轉移的後續追蹤非常重要，為讓患者不必舟車勞頓到外縣市進行後續檢查，大千因此開設正子造影中心，引進正子斷層造影設備，搭配病人治療狀況，協助後續追蹤，讓病人獲得更完善照護。

徐耀昌說，依目前情況，縣民期盼醫學中心在苗栗開設是非常難實現的事，以往民眾急重症必須往外縣市奔波，大千努力下已獲評癌症品質認證與重度級急救責任醫院，又率先成立正子造影中心，對縣民就醫是一大福音。

大千總裁徐千剛說，醫療資源貧乏是「苗栗人的苦」，大千10年來斥資近6億元，打造醫學中心等級的癌症治療團隊與設備，提升急重症醫療水準，近年全縣申報癌症新診斷人數約1千人，其中大千診斷及治療數超過5成，配合正子中心成立也辦理癌症醫療成果展與民眾分享。

癌症治療 徐耀昌 患者

延伸閱讀

大千醫療體系總裁徐千剛 獲聯大頒授名譽博士學位

大千醫院成功救治主動脈剝離患者 苗栗縣首例

影／苗栗大千啟用正子造影中心 縣內癌症治療邁向新里程

相關新聞

路口行人死傷新高 交部7解方

新北市新莊幸福捷運站附近，日前一對情侶綠燈時走在行人穿越線上，卻遭一輛左轉切入的小貨車撞擊，一死一傷，倖存的男子寫下「我...

行人最大 行穿線應重畫

汽機車轉彎未於路口禮讓行人事故頻傳。淡江運輸管理學系副教授羅孝賢直言，行人擁有行穿線的絕對路權，在法規上是「天王條款」，...

全台用電高峰 創史上最高

即使有午後雷陣雨，昨午還是熱到再創用電高峰。台電說，昨最高用電量達到三八○二萬瓩，創下今年用電排名第一，也是史上用電第一...

北市抽查3件冰品不合格 知名連鎖店挨罰

連日高溫，許多人吃冰、喝飲料消暑，北市衛生局、法務局消保官抽驗散裝飲冰品及配料，11件不合格，複檢仍有3件未過關，裁罰業...

健康你我他╱控制飲食 打針服藥 媽媽心存感恩

我的媽媽是典型的農婦，自幼節儉成性，辛勞持家，謹守古人「由儉入奢易，由奢入儉難。」之理。她常以朱子治家格言：「一粥一飯，...

早期使用胰島素 保持器官功能

50多歲男子因頻尿到醫院檢查，才知是糖尿病，飯前血糖值高達250mg/dl。他因早期就接受胰島素治療，維持胰臟功能，半年...

中國附醫細胞治療 大腸癌患腫瘤控制

自己就是自己的癌症疫苗！一名68歲女性，已是大腸直腸癌第四期患者，在中國醫藥大學附設醫院接受細胞治療後，腫瘤消失，癌胚胎...

元氣醫點靈／以為夏天通風 穿涼鞋也會腳臭

健康版X元氣網推出元氣醫點靈

大千醫院設正子造影中心 癌療添利器

苗栗市大千綜合醫院正子造影中心昨天啟用，引進醫學中心同等級的正子斷層造影設備，希望協助罹癌病患在地接受治療，減少到外縣市...

在台開車為何不禮讓行人？ 網曝真實理由：罰不怕

無論是開車或是騎乘機車，身為用路人應該都知道斑馬線行人路權優先、轉彎車要禮讓直行車的規定。近日，就有網友發文表示「為何日本、美國的車都會主動禮讓行人，而台灣卻不會呢？」貼文引發熱議。

台灣2025消除C肝目標 仍差14萬人未治療

衛福部2017年起編列C肝口服新藥治療預算，幫助民眾遠離肝病與肝外病變，據國家消除C肝辦公室統計，實施三年半來，至今近1...

營養價值超高的酪梨怎麼吃？ 老饕分享「靈魂吃法」刷新印象

酪梨的營養價值非常高，被稱為是「素食者的天然奶油」，不但可以控制體重、對抗紫外線對皮膚的傷害、預防攝護腺癌和眼部疾病，還能保護心臟，被譽為「最營養的水果」。但是這麼好的酪梨，卻不太受大眾歡迎，於是就有網友在PTT討論起酪梨的多種吃法，保證讓酪梨變得超美味！

熱門新聞

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎「縣市」、最易中3大星座曝光

財神爺又罷工！威力彩今晚再摃 下期頭彩上看31億史上最高

威力彩「電腦選號」是內定不中獎號碼？台彩公布數據了

還不快買！威力彩上看25億 專家估開出頭獎機率逾41%

中了放假一輩子！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看25億

威力彩頭獎飆25億 富人從不買彩券理由曝光：越買越窮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。