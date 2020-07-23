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台灣2025消除C肝目標 仍差14萬人未治療

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
國家消除C肝辦公室今舉行記者會，公布C肝治療成果，衛福部長陳時中（中）也出席。記者簡浩正／攝影
國家消除C肝辦公室今舉行記者會，公布C肝治療成果，衛福部長陳時中（中）也出席。記者簡浩正／攝影

衛福部2017年起編列C肝口服新藥治療預算，幫助民眾遠離肝病與肝外病變，據國家消除C肝辦公室統計，實施三年半來，至今近10萬人治癒；不過距離台灣2025年前要消除C肝的目標，目前仍差14萬人。

國家消除C肝辦公室今舉行記者會，公布C肝治療成果。衛福部長陳時中也出席，他表示考量C肝對國人的衝擊，衛福部在2017年開始每年編列C肝口服新藥預算，幫助民眾遠離肝病與肝外病變。從最早的廿億元、六十億元增加到今年的八十億元，至今治療了98923人，即將邁向10萬，也代表救了10萬個家庭免於肝硬化和肝癌的風險 。

國家消除C肝辦公室主任蒲若芳表示，C型肝炎是台灣病毒性肝炎的第二號敵人，感染人數僅次於B型肝炎。C肝會誘發不尋常的免疫反應，引起肝內及肝外的慢性發炎，除導致肝硬化與肝癌，還會使肝臟以外的器官發生病變。據台灣大型臨床研究，罹患C肝者，肝硬化、肝癌死亡風險倍數將提升至5倍及21倍。

她說，綜合各項流行病學調查推估，台灣約有40萬名慢性C肝病人，據WHO消除C肝定義為治覆率8成目標，鎖定需治療者有32萬人；其中近8萬人在2003至2016年接受干擾素治療並成功清除C肝病毒；再扣除衛福部2017年起編列C肝口服新藥預算，這三年半就有近10萬人治癒，估計仍有14萬人尚待治療。

林口長庚醫院副院長簡榮南表示，國人十大主要死亡原因中，包括惡性腫瘤、心臟、腦血管、糖尿、腎臟、慢性肝病及肝硬化等六疾病與C肝有關；而國人十大癌症中有肝、攝護腺、食道癌與C肝有關，若未及時治癒，恐成為健康的不定時炸彈。

簡榮南說明，感染C肝後，體內脂肪代謝改變及血管硬度會增加，與未感染C肝民眾相比，患者腦血管病變死亡風險攀升至2倍以上、心血管病變死亡風險倍數提升至1.5倍；而C肝病毒也會降低細胞對胰島素的敏感性，導致血糖上升，糖尿病罹病率提升至3倍、腎變病死亡風險也接近3倍。

台灣肝臟研究學會執行委員暨中研院院士陳培哲表示，C肝口服新藥治療僅8周或12周，治癒率達98%，新藥更可使用在腎功能衰竭的病患身上，其副作用低、安全性高。

蒲若芳說，自全面開放C肝全口服新藥後，每月平均約近4000人接受治療，如去年治療4萬5000人，今年受疫情影響，截至本月15日，約2萬2000人完成治療，比預期數稍落後，剩約3萬個治療名額，呼籲民眾主動進行肝炎篩檢、及早進行治療。

國家消除C肝辦公室主任蒲若芳表示，距離台灣2025年前要消除C肝的目標，目前仍差14萬人。未來將採精準公衛防治、防治一條龍、防治在地化三原則，來找出C肝患者。記者簡浩正／攝影
國家消除C肝辦公室主任蒲若芳表示，距離台灣2025年前要消除C肝的目標，目前仍差14萬人。未來將採精準公衛防治、防治一條龍、防治在地化三原則，來找出C肝患者。記者簡浩正／攝影
林口長庚醫院副院長簡榮南表示，國人十大主要死亡原因中，惡性腫瘤、心血管、慢性肝病等六疾病與C肝有關；十大癌症中有肝、攝護腺、食道癌與C肝有關，若未及時治癒，恐成健康不定時炸彈。記者簡浩正／攝影
林口長庚醫院副院長簡榮南表示，國人十大主要死亡原因中，惡性腫瘤、心血管、慢性肝病等六疾病與C肝有關；十大癌症中有肝、攝護腺、食道癌與C肝有關，若未及時治癒，恐成健康不定時炸彈。記者簡浩正／攝影

C肝

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