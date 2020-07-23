公視成立國際頻道惹議 馮賢賢批政府橫柴入灶

公視以十億元成立國際頻道惹議，引發多位公視董事強烈反彈，前公共電視總經理馮賢賢今傍晚在臉書發文批評民進黨政府橫柴入灶，更批文化部倒退回到新聞局時代，直言民進黨政府欲將公視作為「大外宣官媒」，已與其「獨立自主」的法定定位相衝突，而此次國際頻道脫軌籌備之事，顯示民進黨政府不尊重公視獨立性質及公視高層不自重的雙重失格。

馮賢賢指出，這件事社會難有共識，癥結在於「公共」的概念在台灣尚未成熟，很多人誤以為「公共」是「國家」、「國營」，大家所能認知的公共，不外乎是公廁、公共圖書館、公園等有實體可享用的公共服務，若從小小的實體服務，跳到負擔「滿足國民知的權利」與教育文化大任的公視，在黨政軍主宰媒體的傳統思維脈絡下，很容易就變成「公共電視不是國營的嗎？」「公共電視就是國家電視，不然咧？」

馮賢賢表示，「公共」和「國家」（國營）是兩件事，公共並非國營，而公視法明定公共電視屬於國民全體，獨立自主、不受干涉，意思就是把公共電視劃到政府可以伸手進去的範圍之外，公共電視要維護的是全體國民的公共利益，如提供重大新聞事實真相，而非民進黨或其他黨政府想要民眾認知的特定立場資訊，否則每次換黨執政，公視的內容就得大轉彎一次，替新執政黨擦脂抹粉？

她更提出質疑，此次民進黨政府決定叫公視配合國際英語頻道籌設，繞過董事會決議的法定程序即開始「超前部署」，沒有可議之處嗎？

馮賢賢指出，文化部長李永得昨上節目提及文化部配合總統蔡英文、行政院，交辦給公視，把公視當政府電視來用，即已違反公視法第11條「獨立自主不受干涉」；其次，民進黨政府橫柴入灶，透過公視董事長、總經理等人越過董事會審核決議，悄悄開辦此重大業務，則違反公視法第15條，董事會「決定營運方針、核定年度工作計畫、決定節目方針及發展方向。」

馮賢賢更點出，此事件被某位董事公開指責後，文化部與公視官方開始說謊卸責，未意識此事情嚴重在於民進黨政府心裡要的國際英語頻道，是要為民進黨政府施政作宣傳的「大外宣官媒」，這樣的期待與公視「獨立自主」的法定定位相衝突。

她接連反問，民進黨想像的大外宣國際頻道，有對民進黨施政做出獨立、公正報導的空間嗎？還是只能報喜不報憂？頻道呈現的台灣，是真實的台灣，還是民進黨政治宣傳需求下的台灣？哪天民進黨下台，大外宣人員就得立刻換一副嘴臉替新政權宣傳？一個有公信力的國際頻道是該立基於深厚的新聞專業還是為政權服務的考量？

馮賢賢更直指，李永得宣稱全世界各國公視都有國際頻道，但美國官媒美國之音和自由亞洲之聲，分屬行政、立法部門，不在公視系統內，不會掛羊頭賣狗肉，英國BBC的國際頻道，內容不外乎新聞、體育、氣象、藝術，並未負觀光宣傳的任務。

文章最後，馮賢賢強調，即便哪一國有所謂公視替政府做觀光宣傳，台灣也不該學，不該讓公共電視被偷天換日搞成政府電視，此次國際頻道脫軌籌備之事，顯示民進黨政府不尊重公視獨立性質以及公視高層不自重的雙重失格。