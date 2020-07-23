台大研發鼻黏膜疫苗 若成功就像戴了隱形護目鏡口罩

全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，世界各國積極投入疫苗競賽，目前都以針劑型疫苗為主，台大醫學院選擇不一樣的路。從事疫苗研究多年的台大醫院小兒部主任黃立民，今在亞洲生技大展發表台大醫學院研發「黏膜疫苗」的最新進度，指出黏膜疫苗具有安全、減少輕症、遏止傳播這三大優點，加上台大有專利佐劑的優勢，若明年臨床試驗成功，就像一層隱形的護目鏡和口罩，可將病毒阻絕於體外。

2020亞洲生技大展今揭幕，防疫科技備受矚目，台大醫學院院長倪衍玄親自主持「台大防疫平台及前瞻技術發表會」。

黃立民於會中表示，傳統針劑疫苗是把一個抗原，也就是蛋白質，打入體內，蛋白質就像一個海邊的石頭，上面有很多的突起，身體為了辨識它，每個突起都會產生一個相對應的抗體。

然而，並非每種抗體都有用。黃立民表示，人體有五種主要抗體，其中IgG最大量存在於血液中，主要對抗病毒，也是目前大部分針劑疫苗希望產生的目標，但是如果錯誤的IgG太多，就會引起傷害，導致疾病嚴重度增加。因此現在疫苗研發的趨勢，是蛋白質要越小越好，產生的抗體越精準越好。

黃立民表示，人體五種主要抗體中，只有IgA能抵達全身黏膜表面，是「最前線」的抗體。黏膜疫苗噴在鼻黏膜，誘導人體產生IgA，一但成功，全身黏膜都有IgA，可以對抗新冠病毒。這就像戴了一層隱形的口罩和護目鏡，在第一線就阻絕病毒於人體細胞之外；黏膜疫苗引起血中的IgG也較少，不容易引起傷害。

一般疫苗對於重症的保護力較明顯，黏膜疫苗連輕症都保護。黃立民表示，有了黏膜抗體，病毒根本來不及複製變多，就在第一線被攔阻消滅，對輕症的保護力更明顯。上呼吸道的病毒量難以上升，也能夠避免繼續傳播給他人，這樣的疫苗對於輕症為主、傳播力驚人的新冠肺炎來說，非常合適。

為什麼黏膜疫苗少人做？黃立民表示，因為佐劑和噴頭的技術難度和生產成本都較高，不像針劑那樣有現成的生產線，生產上也比較困難，研發速度比不上針劑。雖然全世界對黏膜疫苗很有興趣，但成功上市且較有代表性的，只有流感，而且為了快速解決新冠肺炎疫情的威脅，目前已知國內外廠商都是傾力研發針劑疫苗。

黃立民表示，雖然難度高，台大醫學院有專利佐劑，也已與廠商合作研發噴頭。台大醫學院研究團隊從四月開始研發，已在動物實驗看到呼吸道分泌物中IgA上升，算初步成功。若順利，預計10月完成動物實驗、11月開始臨床試驗，希望在一年內能夠確認其效力。