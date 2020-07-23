澎湖熱烘烘 35.2度再創入夏新高

天氣一天比一天熱，中央氣象局澎湖氣象站今天中午12時48分觀測到氣溫來到攝氏35.2度，再創今年澎湖入夏以來的新高，單單這個月，迄今已是第3度攀升高溫紀錄。

澎湖氣象站表示，今天的氣溫在中午12時48分觀測到攝氏35.2度，是今年入夏以來的新高，在氣象局前100大高溫縣市中排第71名，可以想像澎湖海島真的熱呼呼。

澎湖氣象站表示，澎湖地區受到太平洋高壓影響，全島都高溫炎熱，6處觀測站，今天氣溫都超過30度以上，其中澎湖本島都介於33至35度間，中午12時48分觀測到氣溫來到攝氏35.2度，紫外線更達到14級紫爆的危險級，全島有如大熱爐般，都可感受到熱氣逼人，民眾要做好防曬和多補充水分。

氣象站表示，澎湖7月歷史最高溫紀錄是在民國69年7月26日所創下的36.7度。