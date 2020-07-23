金門牛結節疹疫苗開打 首日完成1798頭牛隻防疫注射

由歐盟贈與我國的1萬劑疫苗，今天開始由超過50人的注射團隊分成8組，前往金門各地養牛場為牛隻接種疫苗，截至今日下午4時30分，已完成1798頭牛隻疫苗注射，金門縣動植物防疫所表示，預計自今日起，5天內可完成縣內牛隻約5千頭的緊急防疫注射。

金門縣動植物防疫所長林政道表示，金門的牛結節疹疫情，轄內所養的牛隻應自今日起配合施打牛結節疹疫苗，此次緊急防疫注射所需疫苗，經農委會跨部會連繫，歐盟贈與我國之1萬劑疫苗併注射針頭、吹箭、黏蟲板等防疫物資，由C-130軍機協助於昨晚送達金門。

林政道也說，防疫所依工作規劃在今天上午向51名參與此次牛結節疹疫苗注射工作人員，包含屏科大、嘉大、中興大學；高雄市、台南市與雲林縣動植物防疫所4人及所內員工，說明疫情及分組作業，隨後即前往各牧場進行牛結節疹緊急疫苗注射工作。

林政道也指出，截至今日下午4時30分，已完成1,798頭牛隻疫苗注射；籲請接獲通知的養牛戶，於預定施打疫苗前一天先將牛隻栓繫於指定場所，以利獸醫師現場作業。