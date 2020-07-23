快訊

還沒病死，就先餓死？非洲疫情下的經濟與糧食危機

獨／被爆婚變氣摔東西？蘇慧倫：曾懷疑老公對外咬耳朵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門牛結節疹疫苗開打 首日完成1798頭牛隻防疫注射

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
由台灣各地徵召來的獸醫，今天兵分多路到各養牛場，協助疫苗注射。圖／縣府提供
由台灣各地徵召來的獸醫，今天兵分多路到各養牛場，協助疫苗注射。圖／縣府提供

由歐盟贈與我國的1萬劑疫苗，今天開始由超過50人的注射團隊分成8組，前往金門各地養牛場為牛隻接種疫苗，截至今日下午4時30分，已完成1798頭牛隻疫苗注射，金門縣動植物防疫所表示，預計自今日起，5天內可完成縣內牛隻約5千頭的緊急防疫注射。

金門縣動植物防疫所長林政道表示，金門的牛結節疹疫情，轄內所養的牛隻應自今日起配合施打牛結節疹疫苗，此次緊急防疫注射所需疫苗，經農委會跨部會連繫，歐盟贈與我國之1萬劑疫苗併注射針頭、吹箭、黏蟲板等防疫物資，由C-130軍機協助於昨晚送達金門。

林政道也說，防疫所依工作規劃在今天上午向51名參與此次牛結節疹疫苗注射工作人員，包含屏科大、嘉大、中興大學；高雄市、台南市與雲林縣動植物防疫所4人及所內員工，說明疫情及分組作業，隨後即前往各牧場進行牛結節疹緊急疫苗注射工作。

林政道也指出，截至今日下午4時30分，已完成1,798頭牛隻疫苗注射；籲請接獲通知的養牛戶，於預定施打疫苗前一天先將牛隻栓繫於指定場所，以利獸醫師現場作業。

縣府也呼籲民眾，牛節結疹只感染牛，非人畜共通傳染病，發生率介於10%-20%之間，死亡率通常為1%-5%，施打疫苗是現行控制牛結節疹的唯一有效方法，為有效控制及預防牛隻牛結節疹發生及蔓延，縣府依據「動物傳染病防治條例」第13條公告辦理「本縣牛結節疹緊急疫苗注射工作」，轄內所飼養之健康牛隻自今日起皆須施打1劑量牛結節疹疫苗，籲請養牛戶配合。

針對部分不容易驅趕的牛隻，獸醫師選擇使用吹箭來進行疫苗注射。圖／縣府提供
針對部分不容易驅趕的牛隻，獸醫師選擇使用吹箭來進行疫苗注射。圖／縣府提供
由歐盟贈與我國的1萬劑疫苗，今天開始由注射團隊分成8組到各養牛場協助施打，圖為獸醫抽取疫苗，準備進行注射。圖／縣府提供
由歐盟贈與我國的1萬劑疫苗，今天開始由注射團隊分成8組到各養牛場協助施打，圖為獸醫抽取疫苗，準備進行注射。圖／縣府提供

疫苗 金門

延伸閱讀

影／2台男企圖夾帶非法疫苗入關遭攔查 訊後移送偵辦

金門啟動注射牛結節疹疫苗 估5天施打5000頭牛

牛結節疹疫苗今開始施打 1周內緊急注射5千頭金門牛隻

相關新聞

金門牛結節疹疫苗開打 首日完成1798頭牛隻防疫注射

由歐盟贈與我國的1萬劑疫苗，今天開始由超過50人的注射團隊分成8組，前往金門各地養牛場為牛隻接種疫苗，截至今日下午4時3...

台大研發鼻黏膜疫苗 若成功就像戴了隱形護目鏡口罩

全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，世界各國積極投入疫苗競賽，目前都以針劑型疫苗為主，台大醫學院選擇不一樣的路。從事疫苗研究多年的...

報復性旅遊發威 金門5天狂吸近2萬旅客怒玩一波

台灣進入後疫情時期，澎湖與金門等離島都傳出遊客如織的盛況，金門最近因為暑假，加上縣府力推安心旅遊與親子旅遊等效應發酵，興...

校園裝冷氣不夠前瞻 環團籲加強地方節電計畫

行政院長蘇貞昌日前宣布，兩年內中小學全數裝冷氣，引發用電疑慮。數十個環團共同組成的「能源轉型推動聯盟」今舉辦記者會表示，...

調查：台灣旅客仍渴望出國 但國內訂房增多

新冠肺炎疫情影響旅遊目的地，國際訂房網站在8個國家的調查顯示，台灣受訪者近6成迫不及待想要出遊，在未來1年，仍約有半數台...

三峽藍染節起跑 聲林冠軍李友廷上老街開音樂趴

邁入第19年的三峽藍染節明天起正式開跑，至8月16日前，三峽老街將舉辦藍染體驗、老街消費滿額贈踩街嘉年華、深度小旅行等活...

還沒有颱風 水利署：曾文、石門累積降雨僅歷年四成

水利署表示，今年的汛期、也就是5月起，到目前為止，都還沒有颱風帶來降雨，雖然受惠5月梅雨鋒面及近期山區午後雷陣雨挹注水源...

客庄旅遊券又暫停登錄 預計下午5點重啟

客家委員會「浪漫客庄旅遊券」昨開放第二波登記，但上午9點啟用沒多久就因爆量當機，直至今早接近11點才恢復運作，讓民眾罵翻...

雨區擴大！雙北等12縣市大雨特報 慎防雷擊強陣風

雨區又擴大。中央氣象局對12縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，今天大台北、南投、嘉義地區及其他西半部山區有局部大雨...

花東快速道路 最快年底啟動可行性評估

蘇花改全線通車後，大幅縮短宜蘭到花蓮的通行時間，也讓平日、假日的車流量暴增，立法院去年底決議重啟花東快速公路可行性評估，...

安全帽加裝行車記錄器 經部、交部將擬管理方式

隨著科技進步，消費者會在安全帽加裝「藍牙影音播放」及「攝影功能」等3 C產品或「竹蜻蜓」之類的裝飾品。經濟部標準檢驗局已...

柴山多杯孔珊瑚研究登上國際期刊 環團籲中油三接遷址

中油第三天然氣接收站施工可能破壞大潭藻礁，當地還有珍貴的一級保育類柴山多杯孔珊瑚。學者今天舉辦記者會指出，去年接受農委會...

熱門新聞

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎「縣市」、最易中3大星座曝光

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

就是不愛清口袋…妹洗衣見整包「三倍券碎片」崩潰：還有救嗎？

屈臣氏會員23日起不限金額消費換購中衛口罩

國家森林遊樂區免費入園一次 最熱門是這裡！

威力彩頭獎飆25億 富人從不買彩券理由曝光：越買越窮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。