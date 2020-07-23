聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門牛結節疹疫苗開打 首日完成1798頭牛隻防疫注射
由歐盟贈與我國的1萬劑疫苗，今天開始由超過50人的注射團隊分成8組，前往金門各地養牛場為牛隻接種疫苗，截至今日下午4時30分，已完成1798頭牛隻疫苗注射，金門縣動植物防疫所表示，預計自今日起，5天內可完成縣內牛隻約5千頭的緊急防疫注射。
金門縣動植物防疫所長林政道表示，金門的牛結節疹疫情，轄內所養的牛隻應自今日起配合施打牛結節疹疫苗，此次緊急防疫注射所需疫苗，經農委會跨部會連繫，歐盟贈與我國之1萬劑疫苗併注射針頭、吹箭、黏蟲板等防疫物資，由C-130軍機協助於昨晚送達金門。
林政道也說，防疫所依工作規劃在今天上午向51名參與此次牛結節疹疫苗注射工作人員，包含屏科大、嘉大、中興大學；高雄市、台南市與雲林縣動植物防疫所4人及所內員工，說明疫情及分組作業，隨後即前往各牧場進行牛結節疹緊急疫苗注射工作。
林政道也指出，截至今日下午4時30分，已完成1,798頭牛隻疫苗注射；籲請接獲通知的養牛戶，於預定施打疫苗前一天先將牛隻栓繫於指定場所，以利獸醫師現場作業。
縣府也呼籲民眾，牛節結疹只感染牛，非人畜共通傳染病，發生率介於10%-20%之間，死亡率通常為1%-5%，施打疫苗是現行控制牛結節疹的唯一有效方法，為有效控制及預防牛隻牛結節疹發生及蔓延，縣府依據「動物傳染病防治條例」第13條公告辦理「本縣牛結節疹緊急疫苗注射工作」，轄內所飼養之健康牛隻自今日起皆須施打1劑量牛結節疹疫苗，籲請養牛戶配合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言