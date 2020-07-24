蕭敬騰乾拌麵品牌的幕後推手！金博家憑「辣」帶台灣乾拌麵闖出國際

圖／食力foodNext

【採訪·撰文＝黃敬翔】

2018年9月，位於美國加州微軟劇場舉辦的第70屆「艾美獎（Emmy Award）」頒獎典禮上，主辦單位準備給貴賓的伴手禮中，只有一個亞洲品牌，而它來自台灣。

上市僅一年，就「辣」上國際舞台！字

典禮上出現了這麼一幕，「金博家」品牌總監張婉愉正向奧斯卡影帝麥克·道格拉斯（Michael Kirk Douglas）介紹「蔥蔥回魂麵」，2人相談甚歡，麥克·道格拉斯還說回家後會立刻煮來吃，體驗「回魂」的感覺。這款「蔥蔥回魂麵」就是金博家於2017年7月，與曹格妻子吳速玲合作推出的乾拌麵。

2012年成立的金博家，過去賣醬油、賣野生烏魚子、也賣剝皮辣椒。2016年，董娘張婉愉加入團隊後，3年內推出2款名人乾拌麵，分別與吳速玲、蕭敬騰合作，在已經有許多知名品牌佔據的乾拌麵市場中，憑「辣」闖出名堂，也讓「金博家」這個品牌被更多人認識。

2018年的第70屆艾美獎頒獎典禮上，金博家的「蔥蔥回魂麵」受邀入選名人禮袋。圖為金博家品牌總監張婉愉（右）正向好萊塢巨星麥克·道格拉斯（左）介紹回魂麵。圖／金博家官方臉書粉絲團

與好友吳速玲嗜辣成性 催生出金博家第一款名人品牌「蔥蔥回魂麵」

金博家原本叫「金博概念」，由張婉愉的先生郭大為成立，剛開始便與金蘭醬油合作，推出首支產品「皇家松露薄鹽醬油」。2016年，張婉愉卸下全職媽媽身分加入團隊後，認為「概念」2個字一般人較難親近，隨即重新定調品牌為「金博『家』」，從為家人把關美食的角度出發。

張婉愉回歸團隊的處女作，便是與好友吳速玲合作的「蔥蔥回魂麵」。張婉愉分享，兩人都嗜辣成性，又常一起出國，「我們都會帶泡麵，但泡麵吃久了感覺不是很健康，所以我們想到乾拌麵。」不過，市場上的乾拌麵都無法讓兩人大呼過癮，因此突發奇想：「不如我們自己來做？」

於是兩人全台遍尋廠商，從工廠環境與衛生到麵條的選擇、口味的研發親力親為。張婉愉笑說，有一段時間連續吃了很多麵，吳速玲還抱怨自己胖了5公斤。花費近1年半的開發時間，終於打造出「蔥蔥回魂麵」。

張婉愉（右一）與吳速玲（右二）是閨蜜好友，推出回魂麵初期還找彩妝老師Kevin（左二）、藝人山豬（左一）試吃。圖／金博家官方臉書粉絲團

台灣美學拉大與日韓品牌的差距？回魂麵堅持美學設計

「我跟速玲一開始就想做一個比較精緻、精品的乾拌麵。」曾為造型師的吳速玲和張婉愉對於時尚穿搭本就走在潮流尖端，張婉愉表示，她們觀察到台灣食品的包裝設計美學或口味正漸漸拉大與日本、韓國的差距，開始走下坡，便開始思考「我們是不是可以把台灣的包裝食品帶到一個更高的水平上面？」

因此，兩人研發蔥蔥回魂麵的過程相當挑剔，對成品的包裝設計與原料、口味、口感都有很高的要求。金博家專案經理李心欣舉例，蔥蔥回魂麵中使用的「蔥」是越南合作農場50甲地種出來的，進口來台後都會經過SGS最高農藥檢測標準，473項農藥殘留檢驗合格才會使用；產品包裝也是張婉愉與吳速玲親自操刀。

正是這樣的高要求，讓蔥蔥回魂麵於2017年7月上市後，迅速靠口碑2個月賣破10萬包。隔年5月更獲選世界性美食文化組織「法國藍帶美食協會（亞太區）」從麵質、辣度、調味料包裝及整體味道作評比，選為亞洲15大即食辣麵第二名、台灣排名第一。義大利主廚Chef Marco Furlan更評價回魂麵麵質彈牙、配料不俗，味道令人驚艷。

「蔥蔥回魂麵」2018年被亞太區法國藍帶美食協會選入亞洲15大即食辣麵，在台灣排名第一。圖／食力foodNext

金博家藝人品牌第二站，與蕭敬騰合作推出「辣椒先生」

2019年9月，張婉愉率領金博家推出了第2款名人品牌：與蕭敬騰合作的「辣椒先生老蕭拌麵」。

談及與蕭敬騰合作的起源，張婉愉表示是透過蕭敬騰經紀人Summer（林有慧）才知道，原來蕭敬騰同樣嗜辣成性、而且很愛吃金博家的剝皮辣椒，每次出國都會帶，埋下雙方合作的種子。

「老蕭吃辣的水平在我之上。」張婉愉笑說，蕭敬騰從口味的挑選、調整、包裝設計等都會參與，連「辣椒先生」這個名字都是蕭敬騰比照「娛樂先生」、「洛克先生」等綽號自取的。不過，研發蕭敬騰的乾拌麵時，每次新品試吃都會讓金博家百人試吃團隊許多人辣到崩潰，但蕭敬騰卻總是嫌不夠辣！要知道，蕭敬騰自己也曾經表示，愛吃辣到常胃痙攣，因此張婉愉每次都得擋一檔、降低辣度，否則產品可能賣不出去。

張婉愉與蕭敬騰一同出席「辣椒先生」品牌上市發表會。圖／金博家提供

用「辣」做出產品區隔，但乾拌麵不會是唯一載體！

台灣乾拌麵市場上有眾多選擇，但金博家憑藉「辣」成功做出區隔化。2019年，金博家總銷售出110萬包乾拌麵，年營業額約5、6千萬。2020新冠肺炎疫情期間，乾拌麵需求大漲，加上辣椒先生新品上市，讓金博家官網業績較去年同期成長了超過185%。此外，回魂麵與辣椒先生持續有來自美國、加拿大、香港、韓國、新加坡等地的外銷訂單，由於後疫情時代運輸業已恢復穩定，訂單持續追加，目前僅上半年，金博家統計就已追上2019年總體業績。

Yahoo奇摩拍賣也指出，疫情催化宅商機，2020年3月15日至4月15日期間，「乾拌麵」相關關鍵字搜尋度較前期大幅提升5.8倍，其中由蕭敬騰與金博家共同研發的「老蕭拌麵」更是登上熱搜冠軍，

不過張婉愉透露，以辣椒先生來說，乾拌麵不會是唯一的產品線。因為名人都是合作夥伴，「除了我們提案做開發外，藝人也會跟我們說，他想做什麼。」蕭敬騰「辣椒先生」系列第一款洋芋片商品「蕭灑椒麻洋芋片」便是蕭敬騰的主意，2020年7月13日，在全台7-11和PChome線上購物上架。

專注經營辣味市場 金博家推新品不急！

與《食力》訪談中，張婉愉不斷強調金博家推產品並不急，會要求做到最好才上市，因此「蔥蔥回魂麵」推出3年至今，也只有乾拌麵與辣湯麵2種品項。不過，總會有例外的時候。張婉愉回憶，新冠肺炎疫情約3、4月時，蕭敬騰突然說想推出洋芋片，因此團隊馬不停蹄在2個月內找廠商開發、試吃、調整口味，製作出這款洋芋片。

這次開發，其實也帶點試水溫的意思，因為過去金博家從未跨足快煮麵、醬油等之外的其他食品領域。張婉愉說，若未來銷售成績不錯，可能會繼續推出。

至於許多粉絲敲碗要求金博家推出不辣的乾拌麵，張婉愉表示其實一直有在規劃，不過目前仍會以「辣」為首要市場。雖然偶有例外，但張婉愉仍會以不疾不徐的節奏，帶來金博家往前邁進。

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