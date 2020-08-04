後進品牌輩出仍然熱銷不墜！曾拌麵到底靠什麼贏？

【採訪·撰文＝黃欣培】

2015年，第一包「曾拌麵」問世，第一年的營業額就高達3千萬，至今年營收更已突破兩億元！縱觀線上、線下通路，這款由藝人曾國城推出的乾拌麵品牌在各種後進品牌輩出的乾拌麵市場仍然熱銷不墜，作為名人投入乾拌麵的成功領頭羊，也吸引了更多帶有名人色彩的乾拌麵品牌爭相投入搶食市場大餅。

但，「曾拌麵」並不是第一個在市場上推出的乾拌麵品牌，在他之前早有「阿舍乾麵」的存在，但為何一上市就能持續長銷5年多、一點退燒的跡象都沒有？

投資餐廳接連失敗 一腳跨入食品業

身為知名美食節目主持人的曾國城，其實經營副業的經歷相當豐富，包括餐廳、夜店、傳播公司等，但最後卻都因虧損而收場。而要說起他踏入食品產業推出乾拌麵的契機，得先從他所投資的其中一家餐廳「過海香辣蟹」開始說起。

在SARS大流行那年，曾國城主持的行腳節目「美食大三通」飛不出台灣，因而找上引進上海美食香辣蟹的餐廳「過海香辣蟹」錄製節目，因緣際會下就與現今曾拌麵背後的製作團隊食味鮮有限公司副總彭靜芬結識，曾國城也進而投資餐廳成了股東。

但沒想到後來遇到金融風暴、經濟不景氣，餐廳的營業額大幅下降，最後團隊開始決定轉往研發水餃與麵食，反覆研究後最終成功開發出曾拌麵，並在2015年開始於網路上販售。

4大要點 造就曾拌麵的龍頭地位

在曾拌麵敲響名人乾拌麵的響鐘後，不只是明星藝人，就連廚師、網紅、餐飲品牌也都先後進場，讓市場進入白熱化，但曾拌麵多年建立起來的口碑讓後進品牌也難以擊退他的龍頭寶座，究竟曾拌麵靠什麼贏？

1、善用明星IP 第一個名人投入乾拌麵的成功領頭羊

提到乾拌麵的始祖，不是曾拌麵，而是大家同樣耳熟能詳的阿舍乾麵。但不同於阿舍乾麵，曾拌麵則是第一款帶有「明星光環」加持的拌麵產品，且強調曾國城親自參與監製研發，再加上他長期主持美食節目《型男大主廚》，更替品牌形象增添了加分效果。

「曾國城給了一個很棒的示範！」也於2019年投入乾拌麵市場的創意料理達人詹姆士認為，名人紛紛推出乾拌麵的原因的確是因為曾國城炒熱了市場，詹姆士更將此笑稱為「曾國城效應」。

2、切入時機點佳

2014年台灣爆發了黑心油事件，波及了本土泡麵，讓民眾對於泡麵的好感度下降，而在2015年曾拌麵上市時，主打不同於泡麵油炸麵體的「日曬麵」，讓民眾在家料理時，即便烹煮時間與泡麵相差不多，但不會有吃得不健康的心態出現，也更願意花費較高的金額購買。就連曾國城也曾這麼表示：「我只是一個拋磚引玉的人，在最好的時局下做到讓大家印象深刻。」

3、「美味」、「口感」也是重點

「麵條軟硬適中、醬料完美平衡了四川花椒的風味，我真的很喜歡。」2016年時，被稱為「泡麵之神」的里納許（Hans Lienesch）是這麼評價曾拌麵的，讓曾拌麵團隊驚喜的是，里納許從2000多種即食麵中，將曾拌麵列為全球第9，也就此成為曾拌麵爆紅的關鍵點。

此外，曾拌麵的麵體也強調要經過8～10次的壓麵程序，開發麵刀使麵體有中厚旁薄的刀削麵特色，日曬8小時後再加強烘乾使水分降至8%以下，需整整3個工作天，更引進日本乾燥包及防碎裝置，成分標示甚至比2015年7月政府強制規定前更早做成分全展開的動作。吃起來比泡麵更有「嚼勁」的口感，深受消費者喜愛。

「泡麵之神」的里納許（Hans Lienesch）在2016年全球前10大即食麵排行中，將曾拌麵名列第9大。影／The Ramen Rater YouTube頻道

4、口味不斷推陳出新 維持消費熱度

一個成功的產品，難免會有一定的市場壽命，因此為了延續生命週期，曾拌麵每隔一段時間就會推出新口味讓品牌影響力持續發揮。彭靜芬分析，目前市面上的乾拌麵的麵體主要以「關廟麵」為大宗、以乾麵為主，因此為了做出市場差異性，食味鮮團隊也投入了曾粉、曾煨麵的開發，讓大家驚歎：「終於有湯了！」

2017 年曾拌麵在大稻埕迪化街，開了首家實體店面「曾拌麵文創館」，不僅可以購買到曾拌麵所有商品，還可以深化消費者心目中對「PaMi」品牌的印象。圖/曾拌麵文創館Facebook粉絲團

從網購通路再到各大實體通路，即便餐廳、名人們紛紛加入乾拌麵的戰局，從產品的研發到行銷的操作，曾拌麵仍然能夠在熱潮中維持不敗的地位！面對乾拌麵的戰國時代，曾國城認為，這是一種「良性競爭」，當大家一起把乾拌麵的品質做好，更有機會將台灣推向國際！

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