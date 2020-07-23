三峽藍染節起跑 聲林冠軍李友廷上老街開音樂趴

邁入第19年的三峽藍染節明天起正式開跑，至8月16日前，三峽老街將舉辦藍染體驗、老街消費滿額贈踩街嘉年華、深度小旅行等活動，8月1日登場的踩街嘉年華更將邀請聲林之王總冠軍李友廷及多位創作歌手演出，知名Coser及插角國小學生也會穿戴藍染服飾走秀，揪民眾感受在地文化。

三峽區公所指出，今年藍染節突破「藍染就是染布」的既定印象，將藍染融入民眾吃喝玩樂的各種面向，並將三峽老街裝飾為「藍染大道」，增加歷史文物館旁的茄冬樹廊布置，作為民眾的打卡熱點。

其中，「歷史文物館」展出在地藍染工作室及宜蘭蠟染創作家盧彩連的多元作品，「庶民美術館」則有繪本插畫家張又然、藝術家吳冠德及插角國小師生的共同創作，展現藍染技藝傳承與創新的風貌。

8月1日的「踩街嘉年華」則是活動重頭戲，邀請多位榮獲世界大獎的知名Coser與插角國小學生穿戴藍染服飾走秀，展現藍染服飾魅力，聲林之王冠軍李友廷及吳志寧、PiA吳蓓雅等多位創作歌手也會在老街現場演出。

李友廷在今日記者會中也透露，最愛吃三峽老街上的金牛角，「不知道為什麼，三峽的金牛角就是比別的地方好吃」，另對於藍染文化，他也提出不一樣的構想，除了服飾之外，期待可以把心愛的吉他也加入藍染風格。