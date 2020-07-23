營養價值超高的酪梨怎麼吃？ 老饕分享「靈魂吃法」刷新印象

酪梨的營養價值非常高，被稱為是「素食者的天然奶油」，不但可以控制體重、對抗紫外線對皮膚的傷害、預防攝護腺癌和眼部疾病，還能保護心臟，被譽為「最營養的水果」。但是這麼好的酪梨，卻不太受大眾歡迎。就有網友在PTT討論起酪梨的多種吃法，「保證讓酪梨變得超美味！」

網友在PTT女孩板表示，知識型Youtuber「志祺七七」最近製作了一則和「酪梨」有關的影片，探討酪梨的經濟價值極高，在墨西哥甚至有「綠色黃金」的稱號，利潤比賣大麻還可觀，因此就連毒梟都搶著改行種酪梨。結果導致酪梨農受犯罪集團的剝削、勒索、敲詐，使得「綠色黃金」淪為「血酪梨」。

這則影片引發網友討論起「酪梨」的吃法，眾多網友們也不藏私，分享自己的獨門秘訣，「打成酪梨牛奶，或跟法國麵包一起吃」、「酪梨弄散加蜂蜜再塗在麵包上很好吃喔！」、「配土司還有蛋很好吃哦」、「加布丁和冰塊打成冰沙」、「試試看加州卷，超好吃！」、「撒鹽跟胡椒還有洋蔥丁，放上乳酪絲放進烤箱」、「酪梨鮮蝦義大利麵好吃，做成壽司也很讚」、「鮮蝦酪梨好吃」、「混鮪魚罐頭抹在吐司上超好吃，真心不騙」。

還有許多網友瘋狂推薦「加醬油」，「醬油加芥末～吃起來超像生魚片超好吃！」、「加蠔油超豪粗（吃）的，懂不懂啊」、「配醬油跟蒜泥！」不過據網友表示，加了醬油的酪梨吃起來像「雞肉」或「生魚片」，也可能不是所有人都能夠接受的。