「126邊緣人」不孤單！ 影城影展、家居業者推專屬優惠超暖心

酪梨的營養價值非常高，被稱為是「素食者的天然奶油」，不但可以控制體重、對抗紫外線對皮膚的傷害、預防攝護腺癌和眼部疾病，還能保護心臟，被譽為「最營養的水果」。但是這麼好的酪梨，卻不太受大眾歡迎，於是就有網友在PTT討論起酪梨的多種吃法，保證讓酪梨變得超美味！

2020-07-23 19:59