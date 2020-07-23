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「126邊緣人」不孤單！ 影城影展、家居業者推專屬優惠超暖心

聯合新聞網 / 綜合報導
台北美麗新影城推出「126邊緣人」專屬抽獎活動，引網友讚爆直呼「超暖心！」。圖擷自臉書官網美麗新影城
台北美麗新影城推出「126邊緣人」專屬抽獎活動，引網友讚爆直呼「超暖心！」。圖擷自臉書官網美麗新影城

文化部21日直播「藝FUN券」抽獎活動，最終揭曉由身分證尾數號碼0、3、4、5、7、8、9七個數字中獎，唯獨身分證尾數號碼1、2、6沒中獎，就有網友自嘲是「國家級邊緣人」。為了不讓民眾失望，就有業者推出專屬應援「1、2、6邊緣人」的好康活動，一波暖心活動讓網友直呼「我終於不孤單了！」

藝FUN券抽獎結果出爐，民眾幾家歡樂幾家愁，身分證尾數號碼1、2、6的民眾成了國家認證的邊緣人，讓不少民眾相當失落。對此，台北美麗新影城就在臉書貼出好消息，將舉辦專屬1、2、6邊緣人的抽獎活動，「只要符合身分證尾數號碼為1、2、6任何一個號碼，即獲得抽獎資格」。

即日起至8月31日期間，符合資格的民眾到美麗新影城看電影，並上傳任一張票根並留言「126FUN起來！我尾數__，我不孤單！」，總共將抽獎送出20張電影票。另在7月24日至8月31日期間，持符合活動資格的身分證至美麗新台茂／淡海影城販賣部，即可享爆米花、碳酸飲料、吉拿棒單點62折優惠。

金馬影展也在臉書發文號召「1、2、6邊緣人」，凡身分證尾數或居留證末碼是1、2、6的觀眾，可於7月24日起，憑身分證以卡友票優惠價格購買「2020金馬經典影展：費里尼100」影展票券，入場時須出示身分證，以一票一張證為原則，否則須補足全票差價才可入院觀賞。

金馬影展也發文號召「126邊緣人」，祭出以卡友票價購買指定電影票優惠活動。圖擷自臉書官網金馬影展TGHFF
金馬影展也發文號召「126邊緣人」，祭出以卡友票價購買指定電影票優惠活動。圖擷自臉書官網金馬影展TGHFF

此外，IKEA宜家家居也推出免費送「宜FUN券」活動，只要身分證號碼含有1、2、6的民眾皆可領取，等於是人人有獎，引起網友廣大迴響。

公告內容顯示，凡在8月30日以前，民眾可至餐廳或瑞典超市用餐，消費滿300元即可獲得100元抵用券，全台IKEA分店皆可兌換。另外，民眾可持「宜FUN券」免費參觀IKEA居家展示間，參觀體驗區以IKEA現場說明為主，特別的是，「宜FUN券」非實體票券且使用無限期。

IKEA推出「宜FUN券」優惠活動，凡身分證號碼包含1、2、6皆可兌獎，等於是人人有獎，引發網友熱議。圖擷自臉書官網IKEA宜家家居敦北店
IKEA推出「宜FUN券」優惠活動，凡身分證號碼包含1、2、6皆可兌獎，等於是人人有獎，引發網友熱議。圖擷自臉書官網IKEA宜家家居敦北店

身分證 電影 文化部 IKEA

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