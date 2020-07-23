還沒有颱風 水利署：曾文、石門累積降雨僅歷年四成

水利署表示，今年的汛期、也就是5月起，到目前為止，都還沒有颱風帶來降雨，雖然受惠5月梅雨鋒面及近期山區午後雷陣雨挹注水源，目前全台各地區水情正常，但統計6月到目前為止，石門水庫、曾文水庫累積雨量僅有歷年平均的四成。

由於今年都還沒有颱風報到，水利署於7月13日召開水情會議，啟動出水管控及跨區調度，維持民生、農業、產業及經濟振興用水穩定。

水利署表示，統計6月迄今，北部石門水庫累積降雨212毫米為歷年同期平均41%，南部曾文水庫累積降雨360毫米為歷年同期平均42%。中央氣象局預估8月、9月降雨機率接近正常，颱風數量約3至5個，但可能侵臺時間於盛夏前較少，秋季較多，評估目前全台主要水庫包括翡翠、新山、石門、寶山-寶山第二、永和山、德基、曾文-烏山頭及南化等水庫蓄水率約3至9成以上，供水正常，但在全球氣候變遷影響下，極端降雨現象對台灣影響仍然需要密切關注。

水利署表示，與各區水資源局及各單位將持續加強監控水情、調配水源及滾動式檢討各項供水策略，並掌握颱風、熱帶低氣壓及豪雨等降雨情況，並以9月底蓄滿水庫為目標。

同時，二期稻作已陸續整田插秧，增加用水需求，也請各水利會加強農業節水管理並由各水庫機動調供，除確保農業稻作生長順利外，並預為因應下半年用水需求。

水利署進一步表示，面對氣候變遷，除短期監控調配外，長期相關工作已訂定各區水資源經理基本計畫擬定策略，並推動相關穩定供水方案，預估今年底前可完成如桃園新竹備援管線、高屏大泉伏流水工程等設施，可再增加每日54萬噸供水能力。