花東快速道路 最快年底啟動可行性評估

蘇花改全線通車後，大幅縮短宜蘭到花蓮的通行時間，也讓平日、假日的車流量暴增，立法院去年底決議重啟花東快速公路可行性評估，不過交通部公路總局今年3月上網公告招標，卻因發包金額太低，兩度流標。公路總局表示，會再調高招標金額，預計近期就會上網招標，最快今年底前決標。

根據公路總局統計，蘇花改通車前，蘇花公路平日平均每日車流量為6862輛，假日則為8044輛，連續假日為1萬6609輛；不過自從蘇花改今年1月6日全線通車後，截至6月30日止，無論平日、假日車流量都暴增；其中平日平均交通量為1案2224輛，假日為1萬4612輛，連續假日則是2萬1713輛，均成長不少。

在考量區域均衡發展，強化東部交通建設，立法院去年底要求交通部重啟花東快道路速計畫的可行性評估，認為馬政府時期雖曾做過可行性評估，但如今6年過去，居民需求、交通狀況有了新的變化，政府應思考重新啟動可行性評估。

根據公路總局105年完成的可行性研究報告，花東快速公路興建經費約800多億元，加上設計、環評、用地取得，從計畫核准到完工，初估約需超過15年時間。