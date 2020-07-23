安全帽加裝行車記錄器 經部、交部將擬管理方式

隨著科技進步，消費者會在安全帽加裝「藍牙影音播放」及「攝影功能」等3 C產品或「竹蜻蜓」之類的裝飾品。經濟部標準檢驗局已對這些商品的進口或產製業者實施管理措施，並於近期將邀集交通部研商業者提供消費者改裝安全帽的管理方式。

經濟部標檢局表示，安全帽為公告應施檢驗商品，檢驗標準為CNS 2396「騎乘機車用防護頭盔」，進口或產製安全帽商品須經檢驗符合檢驗規定，並貼附商品檢驗標識，才能在市面上陳列銷售；檢驗規定包含：檢視安全帽表面突出物不得超出5mm，假如突出物超出5mm者，必須是經撞擊後可容易脫開的裝置等。

標檢局提醒，民眾在安全帽上外加裝3C電子或裝飾品等，若違反突出物規定，於發生摔車意外時，安全帽容易勾住異物，造成騎士頸部損傷，喪失安全帽保護效果。

除在安全帽上外加裝3C電子或裝飾品等外，也有在安全帽內加裝藍牙耳機等3 C的商品，會裝設「鋰電池」以供應電源，標檢局進行檢測發現，這類商品嵌裝鋰電池確實有起火、爆炸的疑慮，如果發生車禍時，有尖銳異物穿刺鋰電池，將造成安全危害。

為保障消費者生命安全，標檢局召開多次專家會議及業者說明會討論後，訂定「多功能安全帽」相關檢驗規定，規範鋰電池嵌裝位置須避開易受衝擊區域等，就商品品質要求及安全性進行把關，以保障消費者權益。

標檢局呼籲，廠商應落實安全帽及多功能安全帽商品的安全性與標示正確性，也提醒消費者選購及使用該等商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品。