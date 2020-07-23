影／健保費率、部分負擔擬雙漲 陳時中：最快11月定案
近日健保費率、部分負擔頻傳出調漲消息，衛生福利部長陳時中也曾公開表態，未來擬調漲健保費率；而除了費率之外，包括藥品、檢驗檢查等部分負擔也要進行調整。
不過陳時今出席活動時，表情相當嚴肅，僅表示目前調整方案都還在討論中，尚未定案，將等11月健保會確認明年健保總額成長率後，才會決定。
陳時中6月中曾在疫情記者會上拋出健保調漲議題，中間一度引來行政院滅火，但健保署今日表示，雖已有最新的健保財務調整方案，但還在討論中、也還只是草案，得經健保會討論後，再併陳送行政院決定。
依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，自從健保費率在在2016年從4.91%調降到4.69%後，原本穩健的財務首度出現收支反超，安全準備金也在去年來到低水位，最晚2021年就得面臨調漲命運。
陳時中今下午出席衛福部國家消除C肝辦公室記者會時，接受媒體訪問表示，目前保費還沒有決定特定方案，目前健保署內部仍持續針對各種想法進行討論。
陳時中說，不論是保費或部分負擔調整，都必須經過健保會討論，且程序上必須等到明年健保總額成長率定案後，才會以此計算安全準備金的狀況，再由健保會討論出一個確定的方案，目前預計在11月健保會上決定方案。
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