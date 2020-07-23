快訊

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

影／健保費率、部分負擔擬雙漲 陳時中：最快11月定案

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
衛福部長陳時中（中），今下午出席衛福部國家消除C肝記者會時表示，目前保費調整方案都還在討論中，尚未定案，將等11月健保會確認明年健保總額成長率後才會決定。記者簡浩正／攝影
衛福部長陳時中（中），今下午出席衛福部國家消除C肝記者會時表示，目前保費調整方案都還在討論中，尚未定案，將等11月健保會確認明年健保總額成長率後才會決定。記者簡浩正／攝影

近日健保費率、部分負擔頻傳出調漲消息，衛生福利部長陳時中也曾公開表態，未來擬調漲健保費率；而除了費率之外，包括藥品、檢驗檢查等部分負擔也要進行調整。

不過陳時今出席活動時，表情相當嚴肅，僅表示目前調整方案都還在討論中，尚未定案，將等11月健保會確認明年健保總額成長率後，才會決定。

陳時中6月中曾在疫情記者會上拋出健保調漲議題，中間一度引來行政院滅火，但健保署今日表示，雖已有最新的健保財務調整方案，但還在討論中、也還只是草案，得經健保會討論後，再併陳送行政院決定。

依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，自從健保費率在在2016年從4.91%調降到4.69%後，原本穩健的財務首度出現收支反超，安全準備金也在去年來到低水位，最晚2021年就得面臨調漲命運。

陳時中今下午出席衛福部國家消除C肝辦公室記者會時，接受媒體訪問表示，目前保費還沒有決定特定方案，目前健保署內部仍持續針對各種想法進行討論。

陳時中說，不論是保費或部分負擔調整，都必須經過健保會討論，且程序上必須等到明年健保總額成長率定案後，才會以此計算安全準備金的狀況，再由健保會討論出一個確定的方案，目前預計在11月健保會上決定方案。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 健保

延伸閱讀

日本擬放寬台灣入境限制 陳時中：恐帶來壓力

健保費率、部分負擔擬雙漲！ 陳時中：還沒定案

外籍人士有條件來台就醫 下月開放

防疫遭疑反中 陳時中：不信中國數據但無歧視

相關新聞

日本擬放寬台灣入境限制 陳時中：恐帶來壓力

日本政府宣布，將與12個國家就鬆綁境管措施展開協商，其中包括台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，外國願開放代表...

影／健保費率、部分負擔擬雙漲 陳時中：最快11月定案

近日健保費率、部分負擔頻傳出調漲消息，衛生福利部長陳時中也曾公開表態，未來擬調漲健保費率；而除了費率之外，包括藥品、檢驗...

台灣將開放外籍人士來台就醫引暴動 醫護怒：當我們吃飽太閒？

有「小劉醫師」綽號之稱的劉宗瑀，在衛福部臉書宣導新政策的PO文下方直接酸嗆，認為衛福部說什麼「謝謝臺灣醫護人員」簡直是諷刺，哀嘆「台灣醫界真的很賤，衛福部當我們吃飽太閒」？

日本將與我國協商境管鬆綁 外交部歡迎盼早日促成

外交部今天表示，日本政府當地時間22日晚間宣布將與12個國家就境管鬆綁措施展開協商，其中包括我國；外交部對此表示誠摯歡迎...

為鑽石公主查62.7萬人健保資料 台防疫成就登國際期刊

台灣防疫成果再登國際期刊。國際頂尖學術期刊《The British Medical Journal》的部落格專欄《BMJ...

工研院新冠肺炎檢測儀僅易開罐大小 40分鐘結果出爐

疫情嚴峻導致邊境解封，為社會經濟發展帶來阻礙，然而，要因應重開邊境所帶來的防疫壓力，有效的檢測技術是不可或缺。工業技術研...

國家隊真的來不及了？衛福部擬編115億外購1500萬劑疫苗

國產新冠疫苗真的來不及了？國民黨立委蔣萬安向衛福部求證，證實衛福部已向其他國家提出採購計畫，預計編列115.5億元，購買1500萬劑疫苗，供民眾施打，似已計畫改變原來的「高風險進口疫苗施打、一般民眾等國產疫苗」的策略，改為外購。不過蔣萬安認為，如果國外疫苗開發出來，台灣又無法優先取得，可能「有錢有買不到疫苗」，落得兩頭空的窘境。

約旦將我國納首波開放入境國家名單 外交部表示歡迎

外交部今天表示，約旦政府21日宣布將我國納入首波開放入境國家名單，此一措施再度彰顯台灣防疫成就。對於約旦政府肯定我國防疫...

助力國產疫苗研發 陳時中：已編列135億第三期疫苗經費

新冠肺炎疫情下，國產疫苗研發成一場賽跑，國內有三家廠商進入第一期臨床試驗，指揮中心指揮官陳時中表示，目前預計第三期疫苗經...

小小明回家！ 指揮中心：一名1歲多小小明和媽媽回台

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心上周公布，自今日起二歲以下持我國居留證陸籍子女可入境，約一百名「小小明」與爸媽長達半年分隔異地...

影／明起開放各國境外生入境含陸生 3533名學生可來台

指揮中心目前開放19個國家地區境外生入境，教育部今於指揮中心公布，7月22日起所有國家境外生都可申請入境，其中包含境外生...

明起開放所有國家境外生入境 應屆畢業生優先

指揮中心目前開放19個國家地區境外生入境，教育部今於指揮中心公布，7月22日起所有國家境外生，可以依照規定程序申請應屆畢...

熱門新聞

論文風暴傷選情危機處理 李眉蓁落淚道歉：放棄碩士學位

李眉蓁論文風暴 中山大學說重話：教授失職移送教評會

台灣將開放外籍人士來台就醫引暴動 醫護怒：當我們吃飽太閒？

論文風波李眉蓁指是選舉操作 綠營緊咬誠信問題

李眉蓁說要放棄碩士 中山大學：無自行放棄的規範

為鑽石公主查62.7萬人健保資料 台防疫成就登國際期刊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。