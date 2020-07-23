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中秋國慶連假離島班機 7月27日同步開放訂位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中秋、國慶連假離島班機，將於7月27日開賣。本報資料照片
中秋、國慶連假離島班機，將於7月27日開賣。本報資料照片

今年中秋節及國慶日分別有四天及三天連假。交通部民航局今天宣布，針對目前需求較高之金門、澎湖及馬祖航線已協調航空公司妥適規畫相關航班，兩假期機位同時統一於7月27日下周一上午9時起開放訂位。

民航局說，今年中秋假期自10月1日至10月4日有四天連假，規畫9月30日至10月5日為疏運期，共計六天；另國慶假期則自10月9日至10月11日有三天連假，10月8日至10月12日為疏運期。由於兩假期時間相當接近，考量民眾可能有跨假期安排行程之需求，爰於同一天開放訂位。

民航局說，中秋及國慶連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，分別提供如下：

1.中秋連假澎湖航線（不含澎湖-金門航線）計742架次、6萬6868個座位數；金門航線計448架次、4萬3816個座位數；馬祖航線計160架次、1萬840個座位數；上述三離島航線共計提供1350架次及12萬1524個座位數。

2.國慶連假澎湖航線（不含澎湖-金門航線）計616架次、5萬5506個座位數；金門航線計370架次、3萬6740個座位數；馬祖航線計134架次、9080個座位數；上述三離島航線共計提供1120架次及10萬1326個座位數。

民航局提醒，中秋及國慶連假，於尖峰時段9月30日至10月2日、10月8日至10日台灣出發往離島方向，以及10月3日至5日、10月10日至12日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

航線 連假 金門

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