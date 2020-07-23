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林佳龍宣導「行人看到大車退三步」惹議 交通部澄清：絕非人讓車

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自YouTube
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為教導高齡者過馬路，豐原監理站特地找來交通部長林佳龍拍攝影片宣導秒數短勿過、大車內輪差等概念，卻因影片中提到「碰到大車轉彎先退3步、等他過再走」引發網友砲轟，認為這樣的觀念與「車應禮讓人」的基本路權觀念不符，交通部長帶頭傳播錯誤觀念，十分不可取。

批評的網友搬出道路交通管理處罰條例，「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰緩」，認為林佳龍說「大車轉彎先退3步」是公然鼓勵駕駛違規，且等於是幫肇事駕駛開脫，讓行人在道路上更顯弱勢，並讓大車駕駛時更不願禮讓路人。

也有網友表示，實務上來說，在大車旁邊本來就比較危險，大車不但過彎會有死角，遇到緊急事故煞車的距離也比較遠，因此他就算是開車時也不喜歡開在砂石車旁邊，與其賭大車的視野有沒有被死角擋到，不如自己先小心一點。

也有網友分享自身經驗，說明美日對路權的重視，他說之前在日本時，下意識站路邊要讓貨車先過，沒想到對方車也停下來，他手比一下要讓車過，沒想到司機仍然是擺手要他過。就算是在美國，車只要到了班馬線或路口，基本上都還是會減速禮讓行人，反觀在台灣，車子都不會讓人，好像隨時都在趕時間一樣，離先進國家的路權觀念還有一大段距離。

交通部表示，日前道安會根據數據統計，發現高齡者行人身故人數，占行人身故人數之比例高達7成，因此請部長協助拍攝影片，宣導行人在路口等候穿越道路時，最好稍微後退遠離道路邊緣，以避開車輛轉彎時可能產生內輪差的危險；在車輛駕駛若有分心、疲勞或操作不當等疏失時，行人也得以自我保護。

交通部指出，該影片僅為一系列道安宣導的主題之一，從擷取片段來看，卻造成部分觀看者的誤解。該影片絕非在宣導「人要讓車」，而在於提醒行人最好有自我防護的觀念，以避開可能的突發狀況。交通部對「行人優先」的原則並未改變，針對汽機車在路口應減速及停讓行人，道安會也已有相關的宣導。對於本影片造成誤會，林部長也指示未來應更加強行人優先的宣導。

路權 林佳龍 監理站

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