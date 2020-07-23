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環團：節電從中央開始 能源治理應納前瞻

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「提升用電效率與節電，才是解決能源與環境問題的根本之道。」為解決能源與環境問題，能源轉型推動聯盟於23日召開記者會，呼籲中央政府必須儘速提出地方節電的長期計畫，提升各縣市在節電政策的權責與資源，並將地方能源治理經費納入前瞻計畫第二階段。

地方節電效果顯著

綠色公民行動聯盟專員魏揚表示，從2015年到2019年節電率為3.68％，顯著優於尚未執行地方能源治理計畫的2012年到2014年（0.79％）；如果只看用電高峰的7月到9月，則2019年住商部門每戶每月平均用電量與2015年相比，更有高達5.71％的節電率，顯見住商用電管理近年已逐漸進步，政府應持續推動節電計畫。

「縣市政府、地方政府在能源轉型方面扮演不可或缺的角色。」地球公民基金會主任蔡卉荀表示，3年節電計畫將在今年結束，未來地方能源治理能否持續下去，與政府挹注的經費息息相關，「是未來國家能源轉型及地方能源治理的關鍵。」

媽媽監督核電廠聯盟祕書長楊順美也表示，因為有編列地方經費和專業團隊的協助，各縣市才能發展能源量點政策，希望政府將能源治理經費納入前瞻計畫的第二階段，把過去累積的成果繼續發揚光大。

籲中央補助不間斷

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，近期中火事件爭議不斷，台中市府應訂立強制性的能源效率規範，並強制規定回流台商設置光電系統，才可能達成盧市府對民眾的減碳承諾，並呼籲，政府應從前瞻計畫中編列地方能源轉型經費，對焦協助台中市工業節能治理，並補助汰換耗能設備，導入能源管理系統。

台灣環境保護聯盟林學淵呼籲，地方能源治理有3項關鍵，一是修訂能源管理法規，明確要求台電公司提供用戶用電資料；二是應提供持續節電與治理經費，以強化未來地方能源治理；三是培育地方能源專業人才，並培養公務體系具備相關知識，讓各地的節能政策能真正到位。

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