長照壓力大難喘息 預算執行率僅5成

「台灣竟規定失智、失能者要滿6個月才能申請補助！」國民黨智庫23日舉辦「搶救家庭照顧者」記者會，立委蔣萬安指出，民團提出家庭照護者週休1日的計劃比政府還要積極。謝衣鳳則批，現有法規無法讓失能家庭有足夠時間處置狀況，且長照預算執行率僅5成，效果不彰。

家庭悲劇因照護起

國民黨智庫國家政策基金會董事高永光於23日記者會上，大批政府未給予弱勢家庭應有的幫助，「過去幾年，家庭照顧者發生悲劇的數字已從個位數跳到兩位數。」他舉例：「有先生照顧數十年失智、失能的太太，不堪負荷後半夜把她推到河裡淹死，自己再跳河自殺，這些都看了令人非常難過。」

「長照議題不再是個案，而是世代議題。」國民黨立委蔣萬安指出，根據內政部公佈的數據，台灣人口已經出現死亡交叉，人口呈現負成長（出生人數小於死亡人數），65歲以上的老年人口也已超過362萬人，「長照議題不再是年長者，失能失智者面臨的問題，而是我們這一代及下一代年輕人要背負的責任。」

蔣萬安指出，目前就職中的家庭照護者全年7天為限的假期，「根本是杯水車薪」，政府推出許多琳瑯滿目的照護服務，也只有21%的國民知道或使用過。他補充說，民間團體為讓專職的家庭照護者達到1週休息1日的目標，推出互助喘息計劃，組成照護團體讓大家互相幫忙，「民間團體做得到，政府是不是該檢討？」

各國長照假多

針對突發的失能家庭，日韓訂定有薪照護假有93天，歐美國家如德國更有長達12週讓家庭照護者處理狀況。立委謝衣鳳指出，台灣勞工因為家庭中有需要被照顧者，在工作上被影響的人有231萬，因為照顧失能親人而選擇離職的人更是日本的5倍之多，造成此現象，就是因為政府長照規定不符合人性。

「台灣規定失能者要滿6個月才能申請補助！」謝衣鳳表示，許多底層勞工沒有緊急預備金，期間內又必須要上班，「肩負照顧者責任及經濟重擔下，很多人乾脆選擇離職，或因此不堪壓力走上絕路。」國民黨副秘書長李彥秀則批，目前長照2.0的預算執行率不到5成，「市中心長照機構一位難求，偏鄉卻一家都沒有。」

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