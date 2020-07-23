快訊

「Try共」時代：回應多元社會 合作住宅沒有理由缺席

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎縣市、3大星座曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預防「冷氣病」 奇美中醫部推食材、茶飲加穴位按摩

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心中醫部總醫師黃千毓表示，預防「冷氣病」，可以食材、茶飲加穴位按摩降低症狀。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心中醫部總醫師黃千毓表示，預防「冷氣病」，可以食材、茶飲加穴位按摩降低症狀。圖／奇美醫學中心提供

高溫不退，不少人躲在屋內吹冷氣消暑，醫師提醒，長時間吹冷氣，易引發「空調不適應症」，建議可以食材、茶飲加穴位按摩，減緩症狀。

58歲鄭先生，因天氣太熱，有空檔就會跑進冷氣房，或打開電扇直接往身上吹，某天突覺得有點畏寒、頭痛、肩頸僵硬，醫師診治。原來是室內外溫差太大，汗水沒擦乾，直接透過冷氣電扇降溫而受了風寒。

奇美醫學中心中醫部總醫師黃千毓表示，平常沒有規律運動習慣，體質偏虛弱的人，對環境、氣溫調節能力較弱，容易長時間處於相對低溫環境，頭頸項肩，肌肉緊繃痠痛，頭痛。或是關節處因缺少肌肉、脂肪覆蓋保溫，長時間冷氣直吹造成僵硬疼痛。

也有些人以過敏症狀加重來表現，如痰變多、鼻塞鼻水變嚴重。代謝也可能因久待低溫環境而變弱，腸胃蠕動變慢。這些被稱為「空調不適應症」，也有人稱為「冷氣病」。

至於如何預防冷氣病發生？黃千毓表示，須補充溫水，可稍加性味溫熱食品如薑片、肉桂，補充自身陽氣，提升對外在環境調節力。

另外，冷氣溫度控制26至28度，避免與室外溫差過大，且進入冷氣房前先將汗水擦乾，防止因進出內外溫差大而頭痛。為減少肩頸關節僵硬，每隔一段時間起身活動筋骨，有助促進血液循環、放鬆肌肉。

除上述方法，在空閒時間按摩穴位，如手上合谷穴、養老穴、還有頭頸交界的風池穴，可緩解頭痛不適、肩頸項部緊繃痠痛感覺。同時緩緩左右轉動脖子，頭部上下俯仰，讓僵硬肌肉更放鬆。

飲食方面，可將烏梅、山楂、甘草以適量比例加冰糖同煮，也可將西瓜皮綠皮削去，留下白色部分，煮約20分鐘，冷卻後加入冰糖或蜂蜜飲用，都是夏天消暑良方。若是身體不適狀況持續無法解除，還是要找專業醫師尋求協助。

頭痛 醫師

延伸閱讀

一張表看出你缺乏哪種維生素！9個身體警訊你中了幾項？

輸卵管結紮後想再受孕？ 奇美醫：目前可採2種方式

掌握冷藏新技術 「台灣第一味」茶飲推新品助農民抗疫

茶飲關鍵在溫度！專家教你讓茶多酚多4成 更具抗氧化活性

相關新聞

大齡媽媽飆升2.4倍 我逾35歲生第1胎女性比例 創10年新高

台灣女性有多晚才生孩子？數字恐超乎你我想像，據內政部最新人口統計資料顯示，去年國內女性35歲以上才生第1胎比例創十年新高...

雨彈來襲！ 對流雲系發展旺盛 11縣市大雨特報

中央氣象局對11縣市發布大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投縣及西半部山區有局部大雨發生的機率，...

郵輪安全了？探索夢號郵輪26日全球率先復駛 下午防疫模擬考

雲頂集團旗下星夢郵輪「探索夢號」26日起至10月底開啟台灣跳島遊程，是全球率先復駛的郵輪，為確保防疫到位，今天下午將有船...

就是不愛清口袋…妹洗衣見整包「三倍券碎片」崩潰：還有救嗎？

日前屏東一位民眾領到「被腰斬」的三倍券，引起眾人討論，擔心自己也拿到白白損失1000元。今日也有網友抱怨，自家兄長慣性洗衣不把口袋清空，結果這次直接把「整包三倍券」洗成碎片，慘況讓見者驚呼：這沒救了！

外籍人士有條件來台就醫 下月開放

自六月廿九日起，除觀光及一般社會訪問，外籍人士皆可入境台灣，指揮中心昨公布，自八月一日起開放外籍人士，含陸籍人士有條件來...

自由行補助已175萬人次受惠 花蓮等5縣市用最多

隨著國內疫情趨緩，交通部觀光局推出的安心旅遊補助本月上路，剛好碰上暑假期間，國旅大爆發，花東離島都湧入大批觀光人潮。根據...

不只7月可能0颱風生成 賈新興：恐怕大延後至8月中下旬

颱風何時來報到？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，結論是不妙。 颱風生成大延後。如果真的7月零颱風，就是1951年以...

安全帽亂加裝3C產品 小心高溫曝曬鋰電池爆炸

安全帽不能再亂加裝3C產品，經濟部標準檢驗局已預告「多功能安全帽」相關檢驗規定，將進行規範。標檢局官員說：「台灣夏日高溫...

口罩邊境查驗上路兩周 197萬片口罩叩關

隨著新冠肺炎持續延燒，各國皆投入醫用口罩的生產，然而國際間卻時有「劣質口罩」的事件發生。衛福部食藥署日前宣布，自7月7日...

國家森林遊樂區免費入園一次 最熱門是這裡！

全台12處國家森林遊樂園區，今年7月15日到今年底可任選一處免費入園一次，首個周末假期人潮統計出爐，阿里山上周六日兩天，...

LINE TAXI免裝錶數位計費！取得多元計程車營運許可 正式對戰Uber

「LINE TAXI叫車平台」昨宣布宣布通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車「LINE...

檢查費健保部分負擔 自付年度上限估1人3500元

健保財務吃緊，預估一一○年收支失衡，恐面臨財務危機，衛福部提出因應方案，健保費率、部分負擔，以及補充保費恐將齊漲。在部分...

熱門新聞

英文可當一技之長嗎？ 網友揭「台灣業界真實面」超殘酷

全台最頂級迴轉壽司「金澤美味壽司」海外首店進駐SOGO

萊爾富7月24日加量開放5000盒 「薰衣紫醫療口罩」限量預購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。