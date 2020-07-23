預防「冷氣病」 奇美中醫部推食材、茶飲加穴位按摩

高溫不退，不少人躲在屋內吹冷氣消暑，醫師提醒，長時間吹冷氣，易引發「空調不適應症」，建議可以食材、茶飲加穴位按摩，減緩症狀。

58歲鄭先生，因天氣太熱，有空檔就會跑進冷氣房，或打開電扇直接往身上吹，某天突覺得有點畏寒、頭痛、肩頸僵硬，醫師診治。原來是室內外溫差太大，汗水沒擦乾，直接透過冷氣電扇降溫而受了風寒。

奇美醫學中心中醫部總醫師黃千毓表示，平常沒有規律運動習慣，體質偏虛弱的人，對環境、氣溫調節能力較弱，容易長時間處於相對低溫環境，頭頸項肩，肌肉緊繃痠痛，頭痛。或是關節處因缺少肌肉、脂肪覆蓋保溫，長時間冷氣直吹造成僵硬疼痛。

也有些人以過敏症狀加重來表現，如痰變多、鼻塞鼻水變嚴重。代謝也可能因久待低溫環境而變弱，腸胃蠕動變慢。這些被稱為「空調不適應症」，也有人稱為「冷氣病」。

至於如何預防冷氣病發生？黃千毓表示，須補充溫水，可稍加性味溫熱食品如薑片、肉桂，補充自身陽氣，提升對外在環境調節力。

另外，冷氣溫度控制26至28度，避免與室外溫差過大，且進入冷氣房前先將汗水擦乾，防止因進出內外溫差大而頭痛。為減少肩頸關節僵硬，每隔一段時間起身活動筋骨，有助促進血液循環、放鬆肌肉。

除上述方法，在空閒時間按摩穴位，如手上合谷穴、養老穴、還有頭頸交界的風池穴，可緩解頭痛不適、肩頸項部緊繃痠痛感覺。同時緩緩左右轉動脖子，頭部上下俯仰，讓僵硬肌肉更放鬆。

飲食方面，可將烏梅、山楂、甘草以適量比例加冰糖同煮，也可將西瓜皮綠皮削去，留下白色部分，煮約20分鐘，冷卻後加入冰糖或蜂蜜飲用，都是夏天消暑良方。若是身體不適狀況持續無法解除，還是要找專業醫師尋求協助。