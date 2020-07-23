南投推太陽能光電 避免地面型系統影響農漁業發展

南投縣擴大綠能屋頂計畫，以往只針對校園、公部門機關建築，今年也擴大到民間，包括住宅甚至菇寮、溫室等場所都可合作，民眾零出資，由營運商設置綠能屋頂系统，提供場地屋主可獲得售電收入10%之回饋，售電收入3%作為縣政府做為縣市及村里發展，但縣府不鼓勵地面型太陽能發電設備，避免農地、魚塭種電，影響農漁發展。

南投縣建設處長李正偉說，南投縣擴大綠能發電共分為3年，第1年達成500户屋頂設置，第二年和第三年目標各達成1000戶，希望3年內達成2500户共15MW（百萬瓦）目標，今年是第2年，縣府也將範圍擴大到民間，包括種植香菇和溫室的農民配合意願相當高。

縣府也在3月完成招標，由新明能源有限公司取得開發權利，範圍包括南投全縣，期限為2年，由廠商和地主或屋主洽談，售電回饋比例為13%，其中地主和屋主可取得10％、縣府3％。

有鑑於其他縣市推廣太陽能發電，出現在農地、魚塭「種電」情況，影響農漁業發展，因此，縣府推廣太陽能發電，但不支持地面型太陽能發電設備。