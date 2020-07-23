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台中購物節刷百萬以上26筆 20天消費已近去年總量八成
「2020台中購物節」7月1日登場，截至目前已累積超過210萬張登錄發票及收據，登錄金額超過13.8億元，平均每天登錄超過10萬張，其中超過百萬的有26筆，凸顯後疫情消費爆發力。
經發局表示，去年第一屆購物節為期40天，累計消費總登錄254萬張，今年購物節開跑僅22天，即超過去年8成登錄量，中部消費力驚人。
經發局分析這次登錄發票，發現其中超過百萬的高額消費有26筆，最高消費登錄發票金額為960萬元購買房子的發票，透過線圖發現，消費金額隨活動日期推進，消費力道天天拉高，預估今年購物節發票登錄金額將再創新高，帶動後疫情時代消費力提升。
今年購物節增加線上電商平台「台中專區」經統計，線上消費約4600萬，約占登錄的3%，八成來自外縣市民眾消費，其中以北部地區為主要消費市場，新北市民最大宗占24%、台北市占15%，雙北消費占總消費的39%，以食品類最受青睞。
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