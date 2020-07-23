台中購物節刷百萬以上26筆 20天消費已近去年總量八成

日前屏東一位民眾領到「被腰斬」的三倍券，引起眾人討論，擔心自己也拿到白白損失1000元。今日也有網友抱怨，自家兄長慣性洗衣不把口袋清空，結果這次直接把「整包三倍券」洗成碎片，慘況讓見者驚呼：這沒救了！

2020-07-23 09:35