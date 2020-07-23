太平山輸了！ 國家森林遊樂區免費入園一次 最熱門是它

全台12處國家森林遊樂園區，今年7月15日到今年底可任選一處免費入園一次，首個周末假期人潮統計出爐，阿里山上周六日兩天，共擠進1萬2394人，高居全台之冠，比去年同期平均人數1萬984人，成長超過一成二。

疫情趨緩，農委會林務局鼓勵民眾出遊，國人與持有居留證的外籍人士，7月15日至年底前，可任選全台12處國家森林遊樂區，免費入園一次。12處國家森林遊樂區，分別是太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南。

免費入園威力驚人，7月15日以來，阿里山往太平雲梯的車潮爆量，太平山遊客也大增，上午就啟動車流總量管制，停車位一位難求，遊客還要把車停在路邊，步行三公里入園。

免費入園優惠措施實施後，第一個周末假期人潮統計出爐。林務局表示，7月18日至19日兩天，入園人數前三名分別是阿里山1萬2394人、太平山9409人、大雪山6572人。

去年同期7月假日，阿里山、太平山跟大雪山的平均入園量，分別為1萬984人、7134人、2954人，今年人數明顯變多，大雪山人數更是翻倍。

由於每人只能到一處免費入園，不少民眾都希望選擇最划算的森林遊樂區，林務局說，以平日全票票價來說，太平山、大雪山及奧萬大為150元，阿里山為200元。假日全票票價太平山、大雪山、奧萬大與阿里山則是200元。另外，阿里山目前因辦理促銷活動，即日起至8月31日前，平日及假日全票均為優惠價100元。