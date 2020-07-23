亞洲生技展農業科技館開館 今起展出21項技轉成果

亞洲生技大展今天開展，農委會設置農業科技館，分成「創新科技農業」、「安全安心農業」、「循環永續農業」及「產業化專區」四大主題專區，展出30項涵蓋農林漁牧防檢疫各領域新技術及產學研跨域合作成果，主委陳吉仲今天致詞表示，其中21項已技轉。比如把狼尾草變成做杏鮑菇需要的太空包，可以產量增加一到二成。

陳吉仲表示，今天展出的30個項目，有21項都已技轉，都與消費者和業者相關。比如把狼尾草變成做杏鮑菇需要的太空包，可以產量增加一到二成。每年有1億以上太空包，不只可杏鮑菇產量增加，讓還可以把太空包飼料再利用，不會變成廢棄物。

陳吉仲說，整個科技預算1200億元中，農委會拿了40幾億，但把每一塊科技計畫投入所創造的成果，農業領域表現最好。比如利用AI技術偵測乳牛有沒有發燒、感冒。過去30到40年，農委會各個農試所，都致力讓農產品供應多元化。

農委會科技處表示，本次展出內容配合實物展示、實機操作或互動體驗，讓各界更快速汲取農業科技新資訊。農委會農業科專計畫現場也展出學研單位及業界合作成果，農科院現場則展示農業科技產業化服務，協助將農業研發成果成功商品化、事業化、產業化及國際化，促進台灣農業發展。