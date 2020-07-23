有線電視辦「HOME+電影同樂會」 陪你一起看電影

台南雙子星和三冠王有線電視過去每年都有舉辦卡拉ok歡唱賽，今年因新冠肺炎疫情影響，決定停辦歌唱比賽，改為舉辦室內的「主播夏令營」以及「HOME+電影同樂會」等系列活動，邀請民眾在配合防疫的前提下一起安心參加活動。

雙子星和三冠王有線電視「愛在社區」系列活動中，「HOME+電影同樂會」將舉辦3場次，日期及地點分別是8月15日梅花里活動中心、9月12日德光里活動中心及10月17日南美里活動中心，將播出3部熱門動畫電影「變身特務」、「獅子王」（真人版）及「動物方城市」。另外，還訂購弱勢團體所製作的點心，將免費提供給現場所有的民眾享用。

「HOME+電影同樂會」首場將在8月15日下午5時半開放報名民眾進場，地點訂於安南區梅花里活動中心，將播出爆笑的動畫喜劇「變身特務」。有線電視指出，活動採預約報名實名制，分成網路報名及雙子星、三冠王有線電視門市櫃台報名等方式，7月27日起開放首場場次報名，限額150名，報名及後續場次資訊可鎖定官網與官方粉絲團。