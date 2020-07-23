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退休校長癌末居家安寧 臨終與故舊團聚歡笑安詳離去

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大安寧緣恩病房今天舉辦22周年活動。記者修瑞瑩／攝影
成大安寧緣恩病房今天舉辦22周年活動。記者修瑞瑩／攝影

「一開始我們也有懷疑，但是看到爸爸最後安詳的逝去，心裡真有無限感激」，84歲的退休校長汪榮哲今年初過世，家人在他生前選擇居家安寧照護，過世之前一直行動自如，過世前4天還安排親朋故舊到家中開心團聚，過世時躺在自己家中的床上、兒女環繞下安詳離去，讓家人平安又感激。

成大安寧緣恩病房今天慶祝22周年，院方特別邀請曾經參與安寧療護的病人家屬，一起到場紀念，其中也包含汪榮哲的家人，他的子女感謝安寧團隊在父親生前的陪伴與協助，特別捐出150萬元給安寧基金。

曾經擔任過新營高中校長，從嘉義民雄農工退休的汪榮哲，3年前發現罹患大腸癌，當時已經是末期，雖然經過開刀等積極治療，仍然擴散到肝、肺，他的兒子汪威達是家醫科醫師，選擇在去年8月讓父親接受安寧居家照護，之後在今年1月2日過世。

他的女兒汪秀蓮表示，家人雖然都贊成安寧照護，但是也會有質疑，擔心萬一父親到臨終前有醫療照顧需求，在家裡可能無法滿足，怕父親受苦，但是居家團隊定期到家中探視，並教導家屬照顧技巧，父親到臨終只有躺床兩、三天，之前都行動自如，飲食也都正常，可以說是非常「善終」，父親生前個性豁達，這樣的離去可以說是最好的結果。

汪秀蓮表示，在居家團隊照顧的過程中，藉由抽血等檢驗報告，讓家屬了解父親的狀況，當護理師告訴他們「父親的時間不多了，想做的事情要趕快去做」，家人陪著喜歡逛街的父親去百貨公司，還回到嘉義的老家做最後的巡禮。

汪秀蓮表示，在父親去世的前4天，並找來父親在當校長時的學生、同事，團聚一堂，讓父親非常開心。過世當天護理師中午來看過之後，當時父親已經虛弱的躺在床上，護理師提醒「當呼吸由急促變緩慢，就是最後了」家人趕快聚集陪伴在床邊，沒多久父親就呼吸漸漸停止，傍晚安詳離去。

「現在回想起來，其實可以更早就進入安寧的階段」，汪秀蓮表示，一開始家人還是認為如果進入安寧，彷彿就是告訴爸爸他已經不行了，所以家人有疑慮，但是事後來看，如果能夠更早進入居家安寧，父親生命的最後階段可以過得更舒服，家人也希望藉由父親的例子，與大家分享，共同推廣安寧照護。

成大安寧緣恩病房今天舉辦22周年活動，退休校長汪榮哲的家屬分享父親生前點滴，圖為過世前4天與親朋好友團聚一堂。記者修瑞瑩／翻攝
成大安寧緣恩病房今天舉辦22周年活動，退休校長汪榮哲的家屬分享父親生前點滴，圖為過世前4天與親朋好友團聚一堂。記者修瑞瑩／翻攝
成大安寧緣恩病房今天舉辦22周年活動，退休校長汪榮哲的家屬捐出150萬元。記者修瑞瑩／攝影
成大安寧緣恩病房今天舉辦22周年活動，退休校長汪榮哲的家屬捐出150萬元。記者修瑞瑩／攝影

護理師 嘉義 大腸癌

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