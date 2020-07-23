動脈瘤破裂風險性高 血管攝影檢查及早防範

動脈瘤最怕破裂危及生命，卻有許多人不知道自己有動脈瘤。一位50多歲葉姓婦女有高血壓疾病，因多日頭痛、脖子痠痛求診，結果發現腦中有2顆動脈瘤，其中一顆已破裂，葉女相當幸運，大部分動脈瘤破裂時會導致昏迷，但她只有頭痛、脖子痛症狀。經過2次微創動脈瘤栓塞手術後，沒有留下後遺症，已康復出院。

聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁表示，動脈瘤的發生率約4%至7%，其中有2至3成以上還會有2顆以上的動脈瘤。什麼人較易形成多顆動脈瘤呢？根據文獻的報告，分別為抽菸、女性及年齡；其中有抽菸者有2.1倍罹患多顆動脈瘤，女性則有1.6 倍。由於動脈瘤在破裂前幾乎沒有明顯症狀，陳啟仁建議45歲以上民眾、有家族動脈瘤病史者，最好至少一次至醫院以核磁共振檢查頭頸部血管。

葉女因持續一周的頭痛及頸部僵硬，經初步電腦斷層掃描檢查，無法確定有無出血，但因腦迴不對稱，再以核磁共振檢查確實有蜘蛛膜下腔出血現象，隨後透過磁振造影血管攝影檢查發現在左、右腦各有1顆大動脈瘤，其中左側9mm大的動脈瘤已破裂，造成蜘蛛膜下腔出血現象，隨即進行微創動脈瘤栓塞手術。右側7mm大的未破動脈瘤經健保事前審查通過後，進行微創栓塞手術，日前已順利康復出院。

陳啟仁說，當動脈瘤破裂出血時，有1/3人會當場死亡、1/3可以健康出院、1/3則可能有癱瘓等後遺症，因此建議45歲以上民眾，尤其有家族動脈瘤病史者，可以至少做一次核磁共振血管攝影檢查，才能及早發現、及早治療。

另外，動脈瘤不是腫瘤，只是血管膨出血，所以無良性、惡性區分，動脈瘤的形成大部分與動脈硬化有關，陳啟仁說，動脈硬化的形成則與5大因子有關，包含高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸及遺傳，可能使動脈硬化會造成血管壁產生裂縫，血壓變高時，會讓血管壁突出，越突出，壁就變得越來越薄，最後導致破裂。