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嘉義市空氣品質良好日數達34% 為歷年最高
嘉義市環保局指出，今年上半年空氣品質AQI良好日數比率為34.6%，為歷年最高，較去年同期28.2%提升許多，且空氣中PM2.5濃度20.9微克/立方公尺也是歷年最低，較去年同期25.2微克/立方公尺相比，改善17.1%，今年尚未發生對所有族群不健康的「紅害日」。
嘉義市空氣品質曾被環保團體評為不佳，環保局分析，嘉義地區沒有大型汙染源，但秋冬時，東北季風會將其他縣市的工業汙染源吹下來，又位於中央山脈的背風面，因此會累積空氣污染物，經嘉義市境外汙染源高達81.5％，只有18.5％是境內自己產生。
環保局指出，針對空氣汙染採「對內整合，對外合作」應對，從「民眾生活圈」減量做起，藉由「清淨空氣推動委員會」整合局處資源，推動國中小校園燃油鍋爐全數汰換成低汙染性燃料，淘汰高汙染二行程機車，讓上路率降至0.63%。
目前嘉義市達成全國第一個100%電動公車營運城市、寺廟響應空氣汙染自主管理達100%、推動共構油煙管道裝設改善市場空氣品質，因此空氣汙染逐漸下降。
環保局指出，參與跨區域合作，強化區域合作夥伴關係，加入「雲嘉南高屏六縣市空品交流協商會」、「中台灣區域治理平台、空汙環保組」、「南部地區空氣污染跨區合作預防應變小組」等區域合作平台，促成秋冬空品改善，
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