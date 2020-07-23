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夏日防止中暑熱傷害 需緊記三要訣
南投縣入夏以來氣溫不斷飆升，多次被測出全國最高溫警示區，適逢暑假期間，民眾也都攜家帶眷地進行各式旅遊與戶外活動，衛生局統計從端午節統計至今天，因熱傷害就診的病人，目前共有2人就醫，但呼籲民眾掌握避免熱傷害的3要訣，「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。
南投衛生局指出，預防熱傷害的3要訣，保持涼爽就是盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方，養成每天至少攝取2000cc白開水的好習慣，避免喝酒、多吃蔬果外，最重要是提高警覺，戶外工作、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊家人同事的身體狀況，高溫時段避免帶嬰幼童及長者外出。
衛生局表示，常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和熱中暑，其中以熱中暑為最需要小心的症狀，嚴重程度雖然與環境溫度相關，但嚴重程度與患者年紀及既有疾病亦有相關性。臨床症狀有: 頭痛、疲倦、無力、躁動不安、噁心、嘔吐、定向力變差、視力障礙、神智混亂、以及昏迷、抽筋。
人類屬於為恆溫動物，正常的體溫約在36至37度，中央氣象局近來持續發布高溫資訊，自端午節連假至今，南投縣多次被列為警示區，但各地山區都屬避暑勝地，氣溫較平地低，且縣內老年人口多，較少外出曝曬，目前統計全縣各醫院急診室，因熱傷害送醫的病例不多。
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