LINE TAXI免裝錶數位計費！取得多元計程車營運許可 正式對戰Uber

「LINE TAXI叫車平台」昨宣布宣布通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」相關營運服務。業者表示，現為審核通過初期，將積極招募司機，並先以台北市作為多元計程車推廣試行區域，再逐步擴展到新北市與全台其他縣市，這也是全台首家通過多元計程車網際網路平台免裝錶計費的本土叫車平台。

LINE TAXI執行長陳泰成表示，LINE TAXI的收費方式，是以免跳錶的數位化計費，司機也不需額外安裝刷卡機，並且有完善的司機培訓制度，還會規畫鼓勵用戶搭乘的行銷活動，且相關成本皆不會轉嫁給司機，希望可以藉此成為對司機最友善的叫車平台，目前合作車隊司機已超過6000人，註冊會員數現已超過80萬。

根據業者規畫，LINE TAXI Plus車資計算免裝錶，費率遵守政府規範費率之基本下限 (即現行一般計程車運價)，並可依乘客需求輔以加成費用，例如夜間加成時段，叫車尖峰時段、偏遠地點等等。

「LINE TAXI叫車平台」昨宣布宣布通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」相關營運服務。圖／LINE TAXI業者提供

此外，還有三大服務特色包括預告固定車資，也就是乘客叫車時，若選擇LINE TAXI Plus多元計程車，可預設上下車地點並預告固定車資。下車地點單趟最多可設定三個，且固定車資可免除擔心繞路或塞車漲價的情況。

此外，還會嚴選舒適車輛，平均車齡不到 4年，不接路招客人；全面綁定自動付款，趕時間下車時不用等司機結帳，更加快速便利。