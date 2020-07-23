快訊

客庄旅遊券申請延長至28日 新的登記方式看這裡！

恐怖大王的滅世預言：掀起末日狂潮的作家五島勉逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戒菸8年少追蹤？ 84歲肺阻塞病患送急診插管救命

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師郭家維（左）提醒，肺阻塞患者若能配合長期治療、控制和追蹤，有助穩定控制病情，可降低日後急性發作的頻率。圖／亞洲大學附屬醫院提供
醫師郭家維（左）提醒，肺阻塞患者若能配合長期治療、控制和追蹤，有助穩定控制病情，可降低日後急性發作的頻率。圖／亞洲大學附屬醫院提供

84歲曾姓老翁菸齡超過50年，罹俗稱「慢性阻塞性肺病」的肺阻塞多年，他8年前戒菸，以為可遠離病魔，沒有規律用藥，防疫期間抗拒回醫院追蹤，直到肺阻塞急性發作喘不過氣，送急診插管搶救、住院治療，救回一命；老翁也因此配合規律用藥、回診，不敢拿生命開玩笑。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師郭家維提醒，肺阻塞急性發作時，患者都會歷經一次次呼吸困難的加遽、呼吸衰竭、嚴重需要插管、呼吸器支持，瀕臨死亡風險。患者若能配合長期治療、控制和追蹤，有助穩定控制病情，可降低日後急性發作的頻率。

郭家維說，曾姓病患因長期菸癮導致慢性咳嗽、肺阻塞症狀，也出現肺心症、心房顫動等心血管疾病，過去曾反覆因肺阻塞急性發作住院，但仍沒有規律用藥、回診追蹤，家屬苦勸不聽，常醫院、住家兩邊跑，十分苦惱。

新冠肺炎防疫期間，曾姓病患以此為由，不願赴醫追蹤治療，直到今年五月因發燒、喘不過氣被送往急診，到院時已呼吸衰竭，經插管治療，並配合藥物治療和控制後，病情才逐漸改善，一周後拔管脫離呼吸器轉至一般病房，並順利出院。

郭家維說，肺阻塞為不可逆的慢性呼吸道發炎疾病，常見危險因子包括老菸槍、長期室內外空氣汙染、職業上接觸粉塵等，症狀常為慢性咳嗽，漸進性呼吸困難，也可能衍生心臟衰竭等病症。

患者 老翁 咳嗽

延伸閱讀

北醫醫療團前進史國防疫 返國意外與確診者同班機

戒菸抗疫！英國最新調查：逾百萬人在疫情爆發後戒菸

蔡啟芳肺部移植／肺阻塞喘、咳、痰 常被誤認感冒

蔡啟芳飽受肺阻塞所苦 醫界推估40歲以上1成罹病

相關新聞

晴朗炎熱持續到周五 注意午後雷陣雨

今天台灣的天氣仍然相當炎熱，預計各地高溫都有33到36度，台北盆地、宜蘭、花蓮和西半部局部地區仍有機會出現36度以上高溫...

郵輪安全了？探索夢號郵輪26日全球率先復駛 下午防疫模擬考

雲頂集團旗下星夢郵輪「探索夢號」26日起至10月底開啟台灣跳島遊程，是全球率先復駛的郵輪，為確保防疫到位，今天下午將有船...

就是不愛清口袋…妹洗衣見整包「三倍券碎片」崩潰：還有救嗎？

日前屏東一位民眾領到「被腰斬」的三倍券，引起眾人討論，擔心自己也拿到白白損失1000元。今日也有網友抱怨，自家兄長慣性洗衣不把口袋清空，結果這次直接把「整包三倍券」洗成碎片，慘況讓見者驚呼：這沒救了！

外籍人士有條件來台就醫 下月開放

自六月廿九日起，除觀光及一般社會訪問，外籍人士皆可入境台灣，指揮中心昨公布，自八月一日起開放外籍人士，含陸籍人士有條件來...

自由行補助已175萬人次受惠 花蓮等5縣市用最多

隨著國內疫情趨緩，交通部觀光局推出的安心旅遊補助本月上路，剛好碰上暑假期間，國旅大爆發，花東離島都湧入大批觀光人潮。根據...

不只7月可能0颱風生成 賈新興：恐怕大延後至8月中下旬

颱風何時來報到？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，結論是不妙。 颱風生成大延後。如果真的7月零颱風，就是1951年以...

LINE TAXI免裝錶數位計費！取得多元計程車營運許可 正式對戰Uber

「LINE TAXI叫車平台」昨宣布宣布通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車「LINE...

檢查費健保部分負擔 自付年度上限估1人3500元

健保財務吃緊，預估一一○年收支失衡，恐面臨財務危機，衛福部提出因應方案，健保費率、部分負擔，以及補充保費恐將齊漲。在部分...

新竹動物園夏令營周六開放報名 挑戰當保母、一日醫生

新竹市立動物園將在8月推出為孩子量身訂做的「動物召集令！summer school」夏令營，為期一個月、18梯次課程、3...

戒菸8年少追蹤？ 84歲肺阻塞病患送急診插管救命

84歲曾姓老翁菸齡超過50年，罹俗稱慢性阻塞性肺病的肺阻塞多年，他8年前戒菸，以為可遠離病魔，沒有規律用藥，防疫期間抗拒...

李伯璋：健保擬加收檢查部分負擔 年度上限3500元

健保財務缺口擴大，恐面臨財務危機。健保署長李伯璋今天坦言，正在討論健保費率，並考慮收取檢驗檢查部分負擔，可能採定額或定率...

「薰衣紫口罩」這邊也有！ 大樹藥局29日限量開賣2000盒

防疫新生活運動來到後疫情時代，民眾不只要防疫，還兼顧時尚。大樹藥局表示，會員詢問度第一的「萊潔成人彩色平面口罩」，預計下...

熱門新聞

震驚！28歲妙齡女下體出血就醫 崩潰發現自己是男兒身

英文可當一技之長嗎？ 網友揭「台灣業界真實面」超殘酷

全台最頂級迴轉壽司「金澤美味壽司」海外首店進駐SOGO

林佳龍宣布暫緩東部行銷補助 業者跳腳：打擊士氣

萊爾富7月24日加量開放5000盒 「薰衣紫醫療口罩」限量預購

腎結石急開刀！小甜甜自爆愛喝無糖茶、黑咖啡 醫曝可怕下場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。