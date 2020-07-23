戒菸8年少追蹤？ 84歲肺阻塞病患送急診插管救命

84歲曾姓老翁菸齡超過50年，罹俗稱「慢性阻塞性肺病」的肺阻塞多年，他8年前戒菸，以為可遠離病魔，沒有規律用藥，防疫期間抗拒回醫院追蹤，直到肺阻塞急性發作喘不過氣，送急診插管搶救、住院治療，救回一命；老翁也因此配合規律用藥、回診，不敢拿生命開玩笑。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師郭家維提醒，肺阻塞急性發作時，患者都會歷經一次次呼吸困難的加遽、呼吸衰竭、嚴重需要插管、呼吸器支持，瀕臨死亡風險。患者若能配合長期治療、控制和追蹤，有助穩定控制病情，可降低日後急性發作的頻率。

郭家維說，曾姓病患因長期菸癮導致慢性咳嗽、肺阻塞症狀，也出現肺心症、心房顫動等心血管疾病，過去曾反覆因肺阻塞急性發作住院，但仍沒有規律用藥、回診追蹤，家屬苦勸不聽，常醫院、住家兩邊跑，十分苦惱。

新冠肺炎防疫期間，曾姓病患以此為由，不願赴醫追蹤治療，直到今年五月因發燒、喘不過氣被送往急診，到院時已呼吸衰竭，經插管治療，並配合藥物治療和控制後，病情才逐漸改善，一周後拔管脫離呼吸器轉至一般病房，並順利出院。

郭家維說，肺阻塞為不可逆的慢性呼吸道發炎疾病，常見危險因子包括老菸槍、長期室內外空氣汙染、職業上接觸粉塵等，症狀常為慢性咳嗽，漸進性呼吸困難，也可能衍生心臟衰竭等病症。