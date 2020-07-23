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健保擬加收檢查部分負擔 年度上限3500元

中央社 / 台北23日電
健保署長李伯璋今天坦言，正在討論健保費率，並考慮收取檢驗檢查部分負擔，可能採定額或定率，但會訂定年度上限，初步規劃為每人3500元。圖／本報資料照 邱宜君
健保署長李伯璋今天坦言，正在討論健保費率，並考慮收取檢驗檢查部分負擔，可能採定額或定率，但會訂定年度上限，初步規劃為每人3500元。圖／本報資料照 邱宜君

健保財務缺口擴大，恐面臨財務危機。健保署長李伯璋今天坦言，正在討論健保費率，並考慮收取檢驗檢查部分負擔，可能採定額或定率，但會訂定年度上限，初步規劃為每人3500元。

衛生福利部中央健康保險署民國105年將健保費率從4.91%調降至4.69%、補充保費從2%降至1.91%，隔年即出現赤字且持續惡化，健保財務缺口每年以新台幣200億元速度持續擴大，去年全年虧損多達337億元，今年第一季更已虧損75億元。

近期傳出衛福部已向行政院報告最新健保費率方案，健保藥品部分負擔上限也擬從現行200元漲至300到500元，恢復慢性病連續處方箋部分負擔上限200元，同時恢復收取20%檢驗檢查部分負擔、每次上限300至500元，一年收費上限為3500元。

健保署署長李伯璋今天上午接受中央社記者電訪時首度鬆口，強調每年健保費已入不敷出，加上財務規模逐年擴大，在收入沒增加的情況下，缺口恐怕愈來愈大，因此近年確實有考慮導入使用者付費構想來填補缺口，避免浪費，調整藥品、慢性病連續處方箋、檢驗檢查部分負擔就是其中之一。

李伯璋說，目前藥品部分負擔上限為200元，醫師只要開立健保給付的藥品且藥費超過1000元以上，民眾最多僅需負擔200元，卻有許多民眾拿藥不吃，造成藥物浪費。

檢驗檢查方面，李伯璋指出，去年檢驗檢查費用已高達955億元，因此目前正從定率、定額兩方面進行思考部分負擔收費方式，已有不同方案出爐，初步規劃將每年收費上限訂在3500元，有人認為太多，也有人認為太少，未來將進一步討論，了解各界對於不同收費方式、金額的接受度。

台灣血汗醫護遭詬病多年，李伯璋指出，這次除了研議調整費率、收費方式，也正研擬調整第一線醫事人員給付，已邀集各專科醫學會提報不合理的給付，花大錢給付的檢驗檢查費用不應全進老闆口袋，反而忽略醫療人員的辛苦。

健保 保費 慢性病

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