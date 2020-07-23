自由行補助已175萬人次受惠 花蓮等5縣市用最多

隨著國內疫情趨緩，交通部觀光局推出的安心旅遊補助本月上路，剛好碰上暑假期間，國旅大爆發，花東離島都湧入大批觀光人潮。根據觀光局統計，截至21日止，已使用自由行補助的房間約70萬間，住宿人數約175萬人次。至於使用補助最熱烈的前五名縣市，依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市以及澎湖縣。

根據交通部觀光局規畫，安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動期間將自7月1日起到10月31日止，只要入住參與活動的合法民宿、飯店，每房折抵1000元，離島再加碼多補助1000元。

觀光局表示，參與自由行旅客住宿優惠的旅宿，占全部合法旅宿業者7成，為歷次補助最高，採分階段核撥經費予各縣市政府辦理自由行住宿優惠折抵，若各縣市政府第一次獲配預算使用到8成，即可申請第二次預算。

觀光局也提醒，台灣各處均有豐富的在地文化與美食，建議民眾能利用平日，以及分流前往中部、北部的旅遊景點，亦能一窺台灣之美，並享受悠閒、舒適的旅遊氛圍。有關自由行旅客住宿優惠活動相關問題，民眾可至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」專區的Q&A查詢。