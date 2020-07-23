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晴朗炎熱持續到周五 注意午後雷陣雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天台灣的天氣仍然相當炎熱，預計各地高溫都有33到36度。記者楊德宜／攝影
今天台灣的天氣仍然相當炎熱，預計各地高溫都有33到36度。記者楊德宜／攝影

今天台灣的天氣仍然相當炎熱，預計各地高溫都有33到36度，台北盆地、宜蘭、花蓮和西半部局部地區仍有機會出現36度以上高溫，山區也會有午後雷陣雨。天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，注意防曬防中暑，中午前後最熱要避免出門，不要在陽光下直曬太久，也要多補充水份。

他說，前往山區則要多注意天氣變化，聽到雷聲或天色變暗時都要趕快找可遮蔽的地方，溪邊遊玩則要留意有無來自上游的大量樹枝、樹葉等隨溪水流下，可能是上游有下大雨，是溪水要漲或變湍急的前兆。

賴忠瑋說，今天台灣的天氣主要是受到高氣壓籠罩的影響，由於高壓中心逐漸接近台灣，因此沉降氣流會非常明顯，使得天空相當晴朗，雲量也相當少，輻射對地表加熱的速度也很快，氣溫在上午8時左右，就可以上升到30度以上，各地中午高溫也都會有33到36度，而且都會區和背風沉降區會比較炎熱，很容易就會上升到36度以上，昨天花蓮仍然有出現將近38度的高溫，台北也有37度。

他說，另一方面沉降氣流變得明顯，雖然也會壓抑午後熱對流的發展，但是因為天氣實在太熱，再加上仍然氣流的輻合作用，還是要注意有午後雷陣雨，只是範圍不見得會很大，但是下雨時還是要注意瞬間較大雨勢，傍晚前就會緩和。

賴忠瑋表示，炎熱穩定的天氣會持續到周五，周六起由於北方的鋒面雲系南移，較接近台灣，大氣的不穩定度會增加，容易有午後雷陣雨，降雨範圍較大，不只山區，平地會下雨，而且雨勢較大、持續時間也會比較長。周末如果有要出遊，多注意天氣的變化，尤其若是要前往山區，更要注意安全上的考量，預計周末山區的午後雷雨都會較顯著。

今天台灣的天氣仍然相當炎熱，預計各地高溫都有33到36度。記者楊德宜／攝影
今天台灣的天氣仍然相當炎熱，預計各地高溫都有33到36度。記者楊德宜／攝影

高溫 防曬

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