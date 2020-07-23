不只7月可能0颱風生成 賈新興：恐怕大延後至8月中下旬

颱風何時來報到？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，結論是不妙。 颱風生成大延後。如果真的7月零颱風，就是1951年以來的頭一遭。

他說，7月零颱風機率相當高，目前從短期的天氣預報也看不到它。根據32天的季節預測資料也看不到好的大環境，再從有利颱風生成的環境指標來看，他利用美國的系集預報資料及7月1日歐洲預報的資料，歐洲的模式預測7月底至8月初有一個機會，很快就可以驗證，再來就要等到8月23日之後。

賈新興說，美國的預測顯示大致也落在8月16日之後了。兩個模式的預測雖略有不同，但共同的特徵就是，有利颱風生成爆發期都大延後了。

另外詳細比較兩者預測的低層大氣風場顯示，他說，造成指標明顯飆升，主要是南側紅色方塊區的西風明顯增強，太平洋高壓還是一夫當關，因此整個有利颱風生成的區域，初步研判位在南海及靠近菲律賓東方外海的機率高。