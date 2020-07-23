慎防劇烈天氣 吳德榮解惑為何午後大雷雨不斷

為何太平洋高壓籠罩，午後大雷雨卻不斷？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，其實籠罩的是中層的太平洋高壓，台灣在低層並非太平洋高壓，而是在其西緣的不穩定大氣裡，所以近來每天下午或多或少都有大雷雨發生，與一般所謂太平洋高壓影響，高溫、少雨的特性，並不相同。

他說，今天天氣持續晴朗酷熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38左右的機率；要持續注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部24至37度、南部24至37度、東部23至37度。

雖然中層有太平洋高壓籠罩，但其沉降氣流，並不足以抑制低層高壓西緣的不穩定大氣，故午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意大雷雨伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。

他表示，明天至周日鋒面南移至東海南部，台灣低層風向轉為西南風，中層太平洋高壓略減弱，天氣持續晴朗酷熱；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部的局部降雨，將逐日增多；午後對流發展，影響範圍及強度，亦有逐日增加的趨勢；局部地區有大雷雨發生的機率。