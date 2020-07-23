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太空產學研簽約 打造抗輻射電子產品進軍國際

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國家太空中心昨與長庚大學等單位簽約成立「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，將提供國內業者進行電子元件太空輻射測試的一站式服務，協助國內廠商改善電子零組件或元件的抗輻射設計與製程，成為台灣進軍國際太空產業的重要一環。圖／國研院提供
國家太空中心昨與長庚大學等單位簽約成立「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，將提供國內業者進行電子元件太空輻射測試的一站式服務，協助國內廠商改善電子零組件或元件的抗輻射設計與製程，成為台灣進軍國際太空產業的重要一環。圖／國研院提供

第三期太空計畫上路，國研院國家太空中心昨與長庚大學等單位簽約成立「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，將提供國內業者進行電子元件太空輻射測試的一站式服務，協助國內廠商改善電子零組件或元件的抗輻射設計與製程，成為台灣進軍國際太空產業的重要一環。

太空中心表示，近年抗輻射電子產品市場快速成長，各種零組件和元件已廣泛應用在太空、航空、軍事、醫療以及核能設備上。根據美國Verified公司市場研究報告，2019年抗輻射電子元件市場約有10.5億美元營收，到了2027年預期可達15.3億美元。

太空輻射環境主要包含質子、電子與重離子，以低地球軌道而言，以質子為主，大約占95%，太空中心說，台灣太空輻射環境驗測聯盟所能提供的輻射測試能量，可以涵蓋質子對電子零組件或元件的各種影響。

國研院說，台灣太空輻射環境驗測聯盟將由太空中心負責建立太空電子零件驗證平台，並規劃輻射驗證規範與測試程序；宜特科技負責商規電子零組件輻射測試；核研所負責以迴旋加速器進行輻射劑量累積效應測試；長庚醫院負責以高能質子設備進行單一輻射事件效應測試；清大原科中心負責以高能伽瑪射線射源來模擬輻射環境測試；中研院物理所及長庚大學則負責測試資料分析。

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