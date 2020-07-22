腎結石急開刀！小甜甜自爆愛喝無糖茶、黑咖啡 醫曝可怕下場

藝人小甜甜（張可昀）5月因為腎結石住院開刀，康復後的她在節目坦承，自己不愛喝水，因為開水「無色無味又無香」，她常以無糖茶類及黑咖啡替代，腎臟科醫師洪永祥聽完後，透露恐怖下場。

小甜甜日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，自己腎臟發炎的原因在於「不喜歡喝水」，她認為開水無色無味又無香，氣泡水勉強可以接受，但相比之下，她更愛喝無糖茶類或黑咖啡，有時還買家庭號的茶類來暢飲；到了晚上9、10點，「不知道那個熱是來自生理還是心理」，她會選擇喝碳酸飲料消暑，身體也降溫許多。

小甜甜表示自己不喜歡喝水。圖翻攝自Youtube

腎臟科醫師洪永祥聽完後表示，夏天一定要多喝水，因為任何的含糖或無糖的飲料絕對無法代替白開水，他分享2013年美國腎臟醫學會找了19萬4千名對象受測，發現每天喝一杯含糖飲料，會提升23%腎結石機率。

洪永祥也透露可怕下場，他說研究顯示，果糖會導致骨質疏鬆，鈣會隨著尿液排出，且草酸、磷酸及尿酸會提升，自然腎結石機率也會跟著上升。

對於茶飲或咖啡，洪永祥坦言自己也會喝，但這兩種飲品含有磷酸鹽、草酸鹽非常高，因此腎結石衛教常告誡患者，不准喝茶類或咖啡，以免腎結石會再發生。至於小甜甜的病況，洪永祥指出是因為「缺水」，民眾可能會疑惑為什麼喝了飲料還要喝水？飲料不是有水分了嗎？洪永祥解釋，民眾喝下1000c.c.的茶飲，就會排出1200c.c.的水出來，因為飲品中的咖啡因、鉀離子等會導致利尿，飲料不是不能喝，但絕對不能代替水喝。